Kadıköy'de tarihi geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile berabere kaldı
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, 3 farklı geriye düştüğü karşılaşmada Kadıköy'de Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Temsilcimiz tarihi bir geri dönüşe imza atarak gruptan lider çıkma umutlarını son maça taşıdı. Sarı-lacivertliler grubun son maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Rennes, 5. ve 30. dakikada Gouiri ile 16. dakikada Terrier'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının bitmesine sayılı zaman kala ise 42. dakika Enner Valencia farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına 3-1 geride girdik.
Mücadelenin 2. yarısında Fenerbahçe oldukça etkili bir oyun ortaya koyarken temsilcimiz 82. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Rakip kalede baskısını her geçen dakika artıran sarı-lacivertliler, 88. dakikada Emre Mor ile beraberliği yakaladı. Tarihi bir geri dönüşe imza atan temsilcimiz, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, son maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu karşılaşmayı kazanması durumunda Rennes'in AEK Larnaca karşısında aldığı sonuca bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak ve son 16 turuna yükselecek.