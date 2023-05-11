Kadıköy'de mi oynanacak? İşte İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi
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Kocaeli, Sakarya ve Kadıköy'de oynanacağı iddia edilen İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak mücadelenin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı.
10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç yapılmasını yasaklamıştı. Bu karar sonrası Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor- Galatasaray maçının adresi merak konusu olmuştu. TFF, kritik maç için açıklamada bulundu.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI'NDA OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı.
MAÇ 16 MAYIS'TA OYNANACAK
Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 16 Mayıs'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023