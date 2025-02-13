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Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar

Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında gol perdesini açan Dusan Tadic (36 yaş 85 gün), Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. 42. dakikada takımı 2 farklı üstünlüğe taşıyan Edin Dzeko (38 yaş 333 gün) ise Sırp yıldızı geride bırakarak ünvanın yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu 2 golle arka arkaya rekor kırdı.

TADIC EN YAŞLI GOLCÜ OLDU

Anderlecht ağlarını 11. dakikada havalandırmayı başaran ve takımını 1-0 öne geçiren Tadic, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. (36 yaş 85 gün)

Kadıköy'de art arda rekor kırıldı

YUSUF DA İLK ASİSTİNİ YAPTI

Öte yandan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim, genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki stoper, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.

Kadıköy'de art arda rekor kırıldı

DZEKO, TADIC'İ GEÇTİ

Ayırca Fenerbahçe, 42. dakikada Edin Dzeko ile Anderlecht karşısında farkı 2'ye çıkardı. Dzeko, bu golüyle birlikte Dusan Tadic'in rekorunu geride bıraktı. Boşnak golcü, Sırp yıldızı geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşmalarında gol atan en yaşlı futbolcusu ünvanını ele geçirdi. (38 yaş 333 gün)

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Defalarca yazdık Kostiç'ten sol bek olmaz sol açık oynamalı diye. Kostiç'i futbol arenasında yukarı çıkaran şey öldürücü ortalarıdır. Çok şükür haklı çıktık.

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Haber YorumlarıBayram Coşkun:

İşiniz mi yok hesapladınız

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