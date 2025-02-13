Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu 2 golle arka arkaya rekor kırdı.

TADIC EN YAŞLI GOLCÜ OLDU

Anderlecht ağlarını 11. dakikada havalandırmayı başaran ve takımını 1-0 öne geçiren Tadic, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. (36 yaş 85 gün)

YUSUF DA İLK ASİSTİNİ YAPTI

Öte yandan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim, genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki stoper, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.

DZEKO, TADIC'İ GEÇTİ

Ayırca Fenerbahçe, 42. dakikada Edin Dzeko ile Anderlecht karşısında farkı 2'ye çıkardı. Dzeko, bu golüyle birlikte Dusan Tadic'in rekorunu geride bıraktı. Boşnak golcü, Sırp yıldızı geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşmalarında gol atan en yaşlı futbolcusu ünvanını ele geçirdi. (38 yaş 333 gün)