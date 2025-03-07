Verilen orana dikkat: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali
Ünlü futbol veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Rangers karşısındaki tur şansını hesapladı. Sarı-lacivertlilerin İskoç ekibi karşısında çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 12.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada tur şansını zora sokan sarı-lacivertilerin, çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı.
İHTİMAL YÜZDE 12
Ünlü futbol veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe-Rangers karşılaşması sonrası iki takımın çeyrek final oynama şansını hesapladı. Buna göre Rangers'ın tur şansı yüzde 88 olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin İskoçya'da Rangers'ı devirerek çeyrek finale yükselme ihtimali ise yüzde 12 olarak belirlendi.
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Rangers ile Fenerbahçe, 3-1 sona eren karşılaşmanın rövanşında 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.