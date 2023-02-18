Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir gol kaderini değiştirdi! Depremde hayatını kaybeden Atsu ile ilgili kahreden gerçek

Spor Haberleri

Günlerdir Hatay'da enkaz altında bulunan Hataysporlu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Ganalı futbolcu, Süper Lig'de oynadığı son maçta Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmış ve teknik direktör Volkan Demirel sevinçten futbolcusunu havaya kaldırmıştı. Atsu, bu golü atmamış olsaydı gece Fransa'ya ailesinin yanına gidecekti ve depreme yakalanmayacaktı.

Depremin vurduğu Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Atsu ise arkasında attığı son gol sonrası büyük mutluluk yaşadığı anları bıraktı.

Hayatını kaybeden Christian Atsu, Hatayspor'un Kasımpaşa karşısında oynadığı son Süper Lig maçında, takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Uzatma dakikalarında fileleri sarsan futbolcu büyük mutluluk yaşarken, teknik direktör Volkan Demirel tarafından havaya kaldırılmıştı. Futbolseverler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Atsu'yu hep bu kareyle hatırlayacaklarını belirtti.

Kaderini değiştiren gol! Türkiye, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'yu hep bu kareyle hatırlayacakVolkan Demirel, galibiyeti getiren Atsu'yu havaya kaldırmıştı

Christian Atsu'nun bu golü ise kaderini değiştirdi. Kulübün idari menajeri Fatih İlek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, futbolcunun normal şartlarda maç sonrası Fransa'ya gideceğini ancak gol attığı için Hatay'da kaldığını belirtmişti.

Fatih İlek yaptığı açıklamada, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası.

Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu gün de depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Enkazdan kurtarıldığı belirtilen Hataysporlu Atsu ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı: Haber alamıyoruzEnkazdan kurtarıldığı belirtilen Hataysporlu Atsu ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı: Haber alamıyoruz
Enkaz altında kalan Atsu için Büyükekşi'den açıklama: Siyahi bir kişi kurtulmuş ama o mu belli değilEnkaz altında kalan Atsu için Büyükekşi'den açıklama: Siyahi bir kişi kurtulmuş ama o mu belli değil
Takım arkadaşı, enkaz altında kalan Hataysporlu Atsu ile son konuşmasını anlattı: İnsanı çıldırtmaya yeterTakım arkadaşı, enkaz altında kalan Hataysporlu Atsu ile son konuşmasını anlattı: İnsanı çıldırtmaya yeter
Enkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun manevi annesinden yürek yakan sözler: O bizim tek umudumuzEnkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun manevi annesinden yürek yakan sözler: O bizim tek umudumuz
Günlerdir enkaz altında bulunan Hataysporlu Atsu'nun eşinden yürek yakan sözler: Onun için dua ediyorumGünlerdir enkaz altında bulunan Hataysporlu Atsu'nun eşinden yürek yakan sözler: Onun için dua ediyorum
Eski hocası Howe, günlerdir enkaz altında bulunan eski futbolcusu Atsu için endişeli: Farklı haberler geliyorEski hocası Howe, günlerdir enkaz altında bulunan eski futbolcusu Atsu için endişeli: Farklı haberler geliyor
Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesinin bekleyişi yüreklere dokunduHataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesinin bekleyişi yüreklere dokundu
Enkaz altında kalan Hataysporlu Atsu için açıklama: Odası tespit edildi, ayakkabısını buldukEnkaz altında kalan Hataysporlu Atsu için açıklama: Odası tespit edildi, ayakkabısını bulduk
Enkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun dairesine ulaşıldı ama kendisinden bir iz yokEnkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun dairesine ulaşıldı ama kendisinden bir iz yok
Enkaz altındaki futbolcu Atsu'nun menajerinden Hatay BB Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki: Bir kişiyi bile aramadınEnkaz altındaki futbolcu Atsu'nun menajerinden Hatay BB Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki: Bir kişiyi bile aramadın
Enkaz altındaki Atsu ile ilgili kahreden gerçek! Son saniyede golü atmasa her şey bambaşka olacaktıEnkaz altındaki Atsu ile ilgili kahreden gerçek! Son saniyede golü atmasa her şey bambaşka olacaktı
Göçük altındaki Atsu'nun menajeri enkazın başından çağrıda bulundu: Hastanelere fotoğrafını yollayınGöçük altındaki Atsu'nun menajeri enkazın başından çağrıda bulundu: Hastanelere fotoğrafını yollayın
Acı haberi menajeri verdi! Enkaz altındaki Hataysporlu futbolcu Atsu hayatını kaybettiAcı haberi menajeri verdi! Enkaz altındaki Hataysporlu futbolcu Atsu hayatını kaybetti

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com - Spor

Christian Atsu Hatayspor Deprem Spor Haberler

title