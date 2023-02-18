Bir gol kaderini değiştirdi! Depremde hayatını kaybeden Atsu ile ilgili kahreden gerçek

Günlerdir Hatay'da enkaz altında bulunan Hataysporlu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Ganalı futbolcu, Süper Lig'de oynadığı son maçta Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmış ve teknik direktör Volkan Demirel sevinçten futbolcusunu havaya kaldırmıştı. Atsu, bu golü atmamış olsaydı gece Fransa'ya ailesinin yanına gidecekti ve depreme yakalanmayacaktı.

Depremin vurduğu Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Atsu ise arkasında attığı son gol sonrası büyük mutluluk yaşadığı anları bıraktı.

HATAYSPOR'UN SON GOLÜNÜ ATTI

Hayatını kaybeden Christian Atsu, Hatayspor'un Kasımpaşa karşısında oynadığı son Süper Lig maçında, takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Uzatma dakikalarında fileleri sarsan futbolcu büyük mutluluk yaşarken, teknik direktör Volkan Demirel tarafından havaya kaldırılmıştı. Futbolseverler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Atsu'yu hep bu kareyle hatırlayacaklarını belirtti.

Volkan Demirel, galibiyeti getiren Atsu'yu havaya kaldırmıştı

FRANSA'YA GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Christian Atsu'nun bu golü ise kaderini değiştirdi. Kulübün idari menajeri Fatih İlek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, futbolcunun normal şartlarda maç sonrası Fransa'ya gideceğini ancak gol attığı için Hatay'da kaldığını belirtmişti.

"KADER NOKTASI"

Fatih İlek yaptığı açıklamada, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası.

"TAM ANLAMIYLA BİR TRAJEDİ"

Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu gün de depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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