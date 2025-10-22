Kader Hançar Meksika'da Başarıya Koşuyor

A Milli Kadın Futbol Takımı 'nın golcü ismi Kader Hançar, yeni sezon öncesinde Meksika ekiplerinden Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden Kader, yeni takımında attığı 6 golle önemli bir performans sergiledi.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde 24 Ekim Cuma günü deplasmanda, 28 Ekim Salı günü ise İzmir'de Kosova ile oynayacağı maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı kampla devam ediyor. Ay-yıldızlıların golcü oyuncusu Kader Hançar, kritik maçlar öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Oynayacakları iki kritik maça motive olduklarını dile getiren Kader Hançar, "Yunanistan maçından sonra çok iyi hazırlandık. Kosova maçına çok motiveyiz. İki maçı da kazanacağımızı düşünüyoruz. Önemli olan B Ligi'nde kalabilmek. Ondan sonraki süreci göreceğiz" diye konuştu.

'B LİGİ'NDE KALIP, A LİGİ'Nİ ZORLAMAK İSTİYORUZ'

UEFA Uluslar B Ligi'nde kalarak A Ligi'ne yükselmek için mücadele etmek istediklerini sözlerine ekleyen Kader, "C Ligi bizim için biraz yetersiz. B Ligi'nde kalıp, A Ligi'ni zorlamak istiyoruz. B Ligi'nde kaybedip, kazanmayı öğreniyoruz. Bizim için önemli olan B Ligi'nde kalıp, A'ya çıkabilmek" dedi.

'MEKSİKA'YA GİTME AMACIM AMERİKA'YA TRANSFER OLABİLMEKTİ'

Profesyonel bir lige gittiğini ve Meksika Ligi'nde birçok önemli ismin forma giydiğini belirten Kader Hançar, "Öncelikle profesyonel bir lige gittim. Bu benim için büyük bir başarı. Çünkü Meksika Ligi, top 5 seviyede bir lig. Çoğu popüler oyuncu orada oynuyor. Akla gelebilecek isimler. Örneğin; Sommer. Ballon D'or almış oyuncuların orada olması benim için büyük bir avantaj. Benim oraya gitme amacım Amerika'ya transfer olabilmekti. O yüzden böyle bir tercih yaptım. 2 yıllık kontratım var. Sürece odaklandım. Bundan sonraki süreci göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'TOPUN TACA ÇIKMASI İÇİN DUA ETTİĞİM ANLAR OLUYOR'

Meksika'da temponun çok yüksek olduğunu ifade eden Kader, "Lig çok zor. Türkiye'ye göre çok fazla kalite farkı var. Ben artık topun taca çıkması için dua ettiğim anlar oluyor. Tempodan kaynaklı, o yüzden biraz zor bir lig. Daha önce İspanya ve İzlanda'da oynadım. Talihsiz sakatlıklar yaşamıştım. Adım atabilmek önemli. Adım adım gidiyorum. Meksika'da sezona iyi başlayamamıştım. Şimdi her şey iyi gidiyor. Çünkü adapte oldum. Takım bana güveniyor, ben takıma güveniyorum. Bundan sonraki süreçte ne olacağını göreceğiz" dedi.