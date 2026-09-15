Kaçkar BY UTMB’nin çok özel şampiyonları

UTMB World Series'in Türkiye'deki ilk ve tek ayağı Kaçkar by UTMB'de şampiyonlar belli oldu. 100K'lık en uzun parkurda Rus Dmitry Mityaev ile Alman Joanna Tallmann, kürsünün en üst basamağına çıktı. 50K'yı erkeklerde İspanyol Antonio Martinez Perez ve kadınlarda Türk atlet Tuğçe Karakaya kazandı. 20K'nın şampiyonları erkeklerde İranlı Morteza Jafarzadeh ile kadınlarda İspanyol Sara Alonso oldu. 4K'lık Halk Koşusu'na ise iki kardeş Ömer Asaf Durmuş ile Nergis Durmuş damga vurdu.

Kaçkar by UTMB, nefes kesen yarışların ardından şampiyonlarını belirledi. UTMB World Series'in Türkiye'deki ilk ve tek ayağı olan Kaçkar by UTMB, 60 ülkeden 2000'e yakın sporcuyu ağırlarken 100K'lık en uzun parkurda iki yabancı atlet kürsünün en üst basamağına çıktı. Erkeklerde 902 UTMB Index puanı ile yarışın en elit atleti olarak göze çarpan Rus Dmitry Mityaev, 10 saat 31 dakika 57 saniyelik derecesiyle organizasyonun en farklı galibiyetine imza attı. Tüm parkuru sadece 30 saniyelik dinlenmeyle koşan 34 yaşındaki sporcu, Avustralyalı Michael Dimuantes'in tam 1 saat 14 dakika 20 saniye önünde birinciliğe uzandı. Ukraynalı Yevhanii Yermolenko ise parkuru üçüncü sırada tamamladı. Kadınlarda birincilik, 15 saat 13 dakika 50 saniyeyle Alman Joanna Tallmann'ın olurken, ikinciliği Türk atlet Beyza Güzel elde etti. Güney Afrikalı Sveta Becker ise üçüncü oldu.

50K'da İspanyol rüzgarı

50K parkurunda ise erkeklerde İspanyol rüzgarı esti. Yarışın iki büyük favorisi Antonio Martinez Perez ile Nicolas Molina, otoriteleri yanıltmadı. 4 saat 29 dakika 25 saniyelik derecesiyle kazanan Perez, vatandaşına yaklaşık 10 dakika fark attı. Rus atlet Dmitry Bregeda ise bu ikilinin ardından podyumu tamamladı. Kadınlarda ise Tuğçe Karakaya, müthiş bir zafere imza atıp göğsümüzü kabarttı. 30 yaşındaki sporcu, 05.54.10'luk derecesiyle İspanyol atlet Ainara Urrutia Yurrebaso'nun yaklaşık 6 dakika önünde bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Bir diğer Türk sporcu Fatma Taş ise üçüncülüğü elde etti.

Mestan Turhan üçüncü ilan eildi

20K erkeklerde Mestan Turhan, finiş çizgisinden ilk geçen sporcuydu. Ancak milli atlet, parkur dışına çıktığı tespit edilip 15 dakika ceza alınca üçüncü ilan edildi. Yarışta birinciliği 2 saat 4 dakika 38 saniyelik derecesiyle İranlı Morteza Jafarzadeh elde ederken, İtalyan Laris Schina da 2 saat 7 dakika 33 saniyeyle ikinci oldu. Kadınlarda ise Sara Alonso, adeta yarışı domine etti. İspanyol atlet, 2 saat 10 dakika 23 saniyelik derecesiyle en yakın rakibi Ukraynalı Daria Boichuk'un 36 dakika önünde çok kolay bir zafer kazandı. Türk sporcu Tuğba Akın, parkuru üçüncü tamamladı.

Koşu taşları sahiplerini buldu

Sezon sonu Chamonix'de düzenlenecek UTMB World Series finallerine katılmanın yolunu açmaya namzet Koşu Taşları (Running Stones) Kaçkar by UTMB'de dağıtıldı. 100K parkuru galipleri Dmitry Mityaev ile Joanna Tallmann, 3'er taşın sahibi oldu. 50K parkuru birincileri Antonio Martinez Perez ve Tuğçe Karakaya, 2'şer taş kazandı. 20K'nın kazananları Morteza Jafarzadeh ile Sara Alonso da 1'er taş elde etti. Bu sporcular, UTMB Mont-Blanc finallerinde yer alabilmek için kuraya katılım hakkı kazandı.

4K parkuruna Durmuş kardeşler damgası

İkincisi gerçekleştirilen Kaçkar by UTMB'de bu yıl 4K'lık bir Halk Koşusu gerçekleştirildi. Çamlıhemşin Kayak Takımı adına yarışan iki kardeş, hem erkekler hem de kadınlarda birinciliği elde ederek organizasyona damga vurdu. Erkeklerde 17 yaşındaki Ömer Asaf Durmuş, 20 dakika 14 saniyede bitiş çizgisine ilk sırada ulaşırken 16 yaşındaki kardeşi Nergis Durmuş, 26 dakika 19 saniyeyle kadınlarda birinci oldu. İki genç sporcu, ilerleyen yıllarda daha uzun parkurlarda iddialı olacaklarını şimdiden gösterdi.

100K sıralama Erkekler

1. Dmitry Mityaev (Rusya) 10.31.57

2. Michael Dimuantes (Avustralya) 11.46.17

3. Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) 13.04.26

100K sıralama Kadınlar

1. Joanna Tallmann (Almanya) 15.13.50

2. Beyza Güzel (Türkiye) 15.18.44

3. Sveta Becker (Güney Afrika) 16.09.44

50K sıralama Erkekler

1. Antonio Martinez Perez (İspanya) 04.29.25

2. Nicolas Molina (İspanya) 04.39.21

3. Dmitry Bregeda (Rusya) 05.17.46

50K sıralama Kadınlar

1. Tuğçe Karakaya (Türkiye) 05.54.10

2. Ainara Urrutia Yurrebaso (İspanya) 06.00.35

3. Fatma Taş (Türkiye) 06.19.45

20K sıralama Erkekler

1. Morteza Jafarzadeh (İran) 02.04.38

2. Laris Schina (İtalya) 02.07.33

3. Mestan Turhan (Türkiye) 02.10.59

20K sıralama Kadınlar

1. Sara Alonso (İspanya) 02.10.23

2. Daria Boichuk (Ukrayna) 02.46.50

3. Tuğba Akın (Türkiye) 03.01.53

4K sıralama Erkekler

1. Ömer Asaf Durmuş (Türkiye) 20.14

2. Doğukan Sandıkçı (Türkiye) 23.01

3. Ahmet Durmuş (Türkiye) 26.12

4K sıralama Kadınlar

1. Nergis Durmuş (Türkiye) 26.19

2. Irina Petrakova (Rusya) 29.06

3. Asya Esen (Türkiye) 29.57

Kaynak: İhlas Haber Ajansı