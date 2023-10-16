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Kaçıncı torbadayız? İşte an itibarıyla Türkiye'nin EURO 2024'teki muhtemel rakipleri

Tek maç eksiği olmasına rağmen EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım, an itibarıyla grup eşleşmeleri için 1. torbada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, eksik maçların tamamlanmasının ardından da 1. torbada kalması durumunda Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve İspanya ile grup aşamasında rakip olmayacak.