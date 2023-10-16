Kaçıncı torbadayız? İşte an itibarıyla Türkiye'nin EURO 2024'teki muhtemel rakipleri
Spor Haberleri
Tek maç eksiği olmasına rağmen EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım, an itibarıyla grup eşleşmeleri için 1. torbada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, eksik maçların tamamlanmasının ardından da 1. torbada kalması durumunda Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve İspanya ile grup aşamasında rakip olmayacak.
Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, EURO 2024'e katılmayı garantilerken an itibarıyla 1. torbada yer alıyor. Tüm maçlar tamamlandıktan sonra tablonun bu şekilde kalması durumunda ay-yıldızlılar, EURO 2024'e 1. torbadan gidecek.
DEV TAKIMLARLA RAKİP OLMUYORUZ
A Milli Takım, EURO 2024'e 1. torbadan katılırsa grup aşamasında dev takımlarla karşılaşmayacak. Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve İspanya, Türkiye ile aynı grupta yer alamayacak.
An itibarıyla EURO 2024 için torbalar şöyle:
- 1.Torba:Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, Türkiye, İspanya
- 2.Torba:İngiltere, Arnavutluk, Macaristan, Slovenya, Romanya, İskoçya
- 3.Torba:Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Çekya, İtalya, Sırbistan
- 4.Torba:Galler, İsviçre, Slovakya ve play-off turundan gelecek 3 takım
14 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Almanya'da 10 şehrin ev sahipliği yapacağı EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Açılış maçı Münih'tekş Allian Arena, final ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.