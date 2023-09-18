"70 kilo adamdan dayak yemem" demişti! Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan kavgası kanlı bitti

Sosyal medya üzerinden süregelen atışmaları sonucunda Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci sokakta kavga etti. "70 kilo olan biri beni dövemez" diyen Cebeci, Kazgan'ın düellosuna katıldı ve kavga sonucunda kanlar içinde kaldı. Kazgan, kavganın ardından "Şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" açıklamasını yaptı.

Günlerdir sosyal medyada paylaşımlar üzerinden atışan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavga etti. "İsterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo olan biri beni dövemez" diyen Cebeci, Kazgan karşısında kanlar içinde kaldı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Kazgan, Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti. Tarafların sosyal medyada karşılıklı atışmaların ardından söz konusu düello bugün gerçekleşti.

"KIRARIM KOLUNU"

Çok sayıda kişinin katıldığı düelloda Kazgan ile Cebeci karşı karşıya geldi. Düelonun başladığı anlarda Cebeci'nin "Kırarım kolunu" demesinin ardından ikili arasındaki kavga başladı. Cebeci tek yumruk bile atamadan kanlar içerisinde kaldı.

"ŞOV BİTTİ"

Kavganın ardından Kaan Kazgan'dan açıklama geldi. Bir video yayınlayan Kazgan "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" dedi.