Milli Halterci Kaan Kahriman Avrupa 2'ncisi Oldu

Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman, erkekler 79 kilogram kategorisinde gümüş madalya kazandı. Türkiye, madalya sıralamasında birinci sırada.

(ANKARA) - Gürcistan'ın Batum kentinde devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde erkekler 79 kilogram kategorisinde yarışan Kaan Kahriman bir gümüş madalya kazandı. Kahriman, koparmada 156 kilogram kaldırarak gümüş madalya kazanırken, silkmede 181 kilogram ile beşinci ve toplamda 337 kilogram ile dördüncü oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 79 kilogram kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. 22 yaşındaki Kaan Kahriman, koparmada 156 kilogram kaldırarak Avrupa 2'ncisi olurken, silkmede 181 kilogram ile beşinci ve toplamda 337 kilogram ile dördüncü oldu.

Kadınlar 69 kilogram kategorisinde yarışan Nuray Güngör koparmada 102 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa 6'ncısı olurken, silkmede 126 kilogram ve toplamda 328 kilogram ile Avrupa 4'üncüsü oldu.

Batum'da devam eden Şampiyona'nın dördüncü gününde Türkiye, dört altın, üç gümüş ve yedi bronz madalya ile madalya sıralamasında birinci sıradaki yerini korudu.

