Haberler

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli halterci Kaan Kahriman, Gürcistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 79 kiloda gümüş madalya elde etti. Kahriman, koparmada 156 kiloda başarılı oldu ve toplamda 337 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 79 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada 156 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, silkmede 181 kiloyla beşinci olurken, toplamda 337 kiloluk derecesiyle organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

