Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu

Milli sporcu Kaan Efe Kaya, Polonya'da devam eden 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Kaan Efe Kaya, Olsztyn kentindeki organizasyonda 400 metre çift palet final yarışını en yakın rakibinin 2 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Yarışmayı 3 dakika 27.12 saniyeyle bitiren milli sporcu Kaan Efe, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Fransa'dan Clement Batte gümüş, Macaristan'dan Bence Lengyeltoti ise bronz madalya aldı.

Şampiyonada daha önce milli sporcu Derin Toparlak, bronz madalya kazanmıştı. Türkiye böylece organizasyonda birer altın ve bronz madalyaya ulaştı.