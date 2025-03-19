Kaan Ayhan: "Hedefimiz Uluslar A Ligi'ne yükselmek"

Milli futbolcu Kaan Ayhan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı geçip, Uluslar A Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde milli futbolcu Kaan Ayhan, maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

4 aylık bir aradan sonra tekrar Milli Takım'da olduğunu hatırlatan Ayhan, "Mental anlamda daha dinamik bir takım gördüm. Ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz. Uluslar A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da öyle düşünüyor. Zor bir maç" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin hep Uluslar A Ligi'ne yükselmek olduğunu belirten Kaan Ayhan, "Tüm hedeflerimiz Uluslar A Ligi'ne çıkmaktı. Herhangi bir rakip olsa da yarın yine hedefle çıkacağız. Macaristan 1000. maçına çıkacakmış. Onların da motivasyonu yüksek olabilir ama gülen taraf biz olmak istiyoruz. 2 sene sonra İstanbul'da oynuyoruz. Bunun coşkusuyla, bunu heyecanıyla burada taraftarlarla birlikte zor bir olacağını biliyoruz. Umarım Macaristan adına daha da zor bir maç olur" şeklinde konuştu.

Yusuf Akçiçek gibi genç futbolcuların takımda olmasının sorulması üzerine milli futbolcu, "Son 1-2 senede gördüğümüz yetenekler beni sadece futbolcu olarak değil Türk olarak da gururlandırıyor. A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Rakibimiz buralarda tecrübeli. Biz de buralara gelmek istiyoruz. Burada yeteneklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ligdeki maçları seyrederken göze çarpan isimler bunlar. Yarın onlarla birlikte oynamak güzel bir duygu olacak. Bizim de yararımız olursa, bizim için de güzel şeyler. Çok iyi bir yoldayız. İleride inşallah daha başarılı bir milli takım görürüz" diye cevap verdi.

"Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz"

2026 yılında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası gitmek istedikleri ancak ilk olarak yarınki maçı düşündüklerini aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Yarına odaklanıyoruz. Aklımızda Dünya Kupası da var. Uluslar Ligi'ne başladığımızda direkt belki Dünya Kupası için avantaj sağlayabileceğimizi düşünerek bu hedefleri koymuştuk. Şimdi farklı yoldan gidebiliriz. Dünya Kupası'nın, ABD'de de olması daha turnuvaya heyecanlı katacak. Çok istiyoruz. İnşallah oraya da katılırız, tekrar bir turnuvada milletimizi aynı şekilde coştururuz" açıklamasında bulundu.

"Roland'ı yarın heyecanla bekliyorum"

Galatasaray'dan takım arkadaşı Macar futbolcu Roland Sallai'yi iyi tanıdığını söyleyen Kaan Ayhan, "İdmanlarda çoğu zaman o sol açık, ben sağ bek oynuyorum. Güçlü yanlarını da, zayıf noktalarını da biliyorum. Roland fiziğiyle, hızıyla ve gücüyle öne çıkan bir oyuncu. O beni iyi tanıyor, ben de onu iyi tanıyorum. Roland'ı yarın heyecanla bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaan Ayhan ayrıca sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını da ifade etti. - İSTANBUL