Kaan Ayhan Beşiktaş'a hayırlı olsun! Haberi dünyaca ünlü gazeteci verdi

A Milli Takım'ın ve İtalyan ekibi Sassuolo'nun stoperi Kaan Ayhan, Beşiktaş forması giymeye çok yakın. Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio, transferin sonuçlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Kaan Ayhan, İtalyan ekibi Sassuolo ile bağlarını koparıyor. Kulüp, futbolcu ile yolları ayırmaya karar verdi. A Milli Takım'ın da banko oyuncusu olan Kaan, Süper Lig'e gelmeyi kabul etti.

ANLAŞMA TAMAM

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını yazdı. Transferle ilgili artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

10 MAÇA ÇIKTI

Kaan Ayhan, bu sezon İtalya Serie A'da 10 maça çıktı. İtalya Kupası'nda da 1 maça çıkıp 1 kez gol atma başarısı gösterdi.

TAM BİR JOKER

28 yaşındaki futbolcu stoper, sağ bek ve ön liberoda oynayabiliyor. 1,85'lik savunmacı 51 kez de A Milli Takımımız'ın formasını terletti. Ay-Yıldızlı forma altında 5 kez gol sevinci yaşadı.

ALMANYA'DA YETİŞTİ

Kaan, 10 Kasım 1994 tarihinde Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. 2009'da Schalke altyapısında futbola başlayan Kaan, 2013'te A Takım'a yükseldi. 2016'nın kış transfer döneminde Frankfurt'a kiralanan savunma oyuncusu, sezon sonunda Düsseldorf'a satılmıştı. Kaan, 2020 Eylül'de Sassuolo'ya transfer oldu ve 2,5 sezon İtalya Ligi'nde top koşturdu.