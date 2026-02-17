Haberler

Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Juventus'a karşı toplam 20 maçta 14 gole katkı sağladılar. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu iki golcünün performansına güveniyor. Icardi, Juventus'a karşı 13 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken, Osimhen ise 7 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

  • Mauro Icardi ve Victor Osimhen, kariyerlerinde Juventus'a karşı toplam 20 maçta 14 gole katkı sağladı.
  • Mauro Icardi, Juventus'a karşı 13 maçta 8 gol ve 2 asist yaptı.
  • Victor Osimhen, Juventus'a karşı 7 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Juventus'u çok seviyor.

ICARDI VE OSIMHEN'DEN 20 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Galatasaray'ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, kariyerlerinde Juventus'a karşı toplam 20 maçta 14 gole katkı sağladı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Sampdoria ve Inter formalarıyla Juventus'a karşı 13 maçta sahaya çıktı. Icardi, bu maçlarda Sampdoria formasıyla 3 gol, 1 asist yaparken, Inter formasıyla ise 5 gol, 1 asist ile oynadı.

Sarı-kırmızılıların bir diğer golcüsü Victor Osimhen ise Napoli formasıyla Juventus'a karşı 7 maçta forma şansı buldu. Nijeryalı yıldız bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

SPALLETTI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, mücadele öncesi basın toplantısında Icardi ve Osimhen hakkında konuşarak, "Osimhen ve Icardi çok güçlü futbolcular, özellikleri birbirinden farklı. Her ikisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi yaratabilirler. Forvet olarak ikisi de nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı biliyor. İkisinin de olağanüstü yetenekleri var. Bunun çözümü; onları olabildiğince toptan uzak tutmak. Galatasaray'ın kalitesi bizim için güçlük oluşturur." sözlerini sarf etti.

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Juventus bugün bir saplasın var havanızı alın. Gönül ister Galatasaray yensin ama çok havalara girdiler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

