Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti

Güncelleme:
Juventus'ta Kenan Yıldız krizi büyüyor. Maaş güncellemesi bekleyen genç yıldız için Real Madrid 100 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır. Bu atmosferde teknik direktör Spalletti, Kenan'ı Bodo/Glimt maçında ilk 11'den kesme kararı aldı. Taraftarlar, milli oyuncunun Juve'den ayrılmasından endişe ediyor.

  • Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Real Madrid'in Kenan Yıldız için 100 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor.
  • Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Bodo/Glimt maçında Kenan Yıldız'ı ilk 11'de oynatmayacak.

İtalya Serie A devi Juventus, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken kulübün en çok konuşulan ismi haline gelen Kenan Yıldız için işler karışmaya başladı. 20 yaşındaki milli futbolcu hakkında yaşanan belirsizlik, İtalyan basınında "kriz" olarak nitelendirilirken, teknik direktör Luciano Spalletti'nin son kararı tartışmaları daha da büyüttü.

JUVENTUS BU KEZ BODO/GLIMT DEPLASMANINDA

Juventus bu akşam Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bodo/Glimt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak mücadele öncesi gözler tamamen Kenan Yıldız'ın durumuna çevrilmişti.

KENAN GÜNDEMİN BİR NUMARASI

Son dönemde hem Serie A'da hem Avrupa'da Juventus'un en çok konuşulan ismi olan Kenan Yıldız, performansıyla olduğu kadar geleceğiyle de gündem yaratıyor. Kulüple 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, maaş güncellemesi talep etmiş durumda. Ancak yönetimle yapılan görüşmelerde henüz somut bir ilerleme yaşanmadığı belirtiliyor.

REAL MADRİD DEVREDE: 100 MİLYON EURO İDDİASI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Juventus'un Kenan ile yeni bir sözleşme imzalamaması halinde Real Madrid'in devreye gireceği öne sürüldü. İspanyol devinin Kenan Yıldız için 100 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır olduğu iddiası siyah-beyazlı taraftarları da hareketlendirdi.

SPALLETTİ'DEN ŞOK KENAN KARARI

İtalyan basınında Controcalcio'nun haberine göre, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Bodo/Glimt maçında Kenan Yıldız'ı ilk 11'de oynatmayacak.

Spalletti'nin bu kararının, hem genç yıldızın form durumuyla hem de sözleşme sürecindeki belirsizlikle ilişkili olduğu öne sürülüyor.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
