Juventus, Kenan Yıldız'ın Golleriyle Wydad'ı 4-1 Mağlup Etti

Juventus, Kenan Yıldız'ın Golleriyle Wydad'ı 4-1 Mağlup Etti
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G Grubu ikinci maçında Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın iki golüyle Wydad'ı 4-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G Grubu ikinci maçında Juventus, Wydad'ı 4-1 mağlup ederken, İtalyan ekibinin iki golünü milli oyuncu Kenan Yıldız kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G Grubu ikinci maçında İtalyan ekibi Juventus ve Fas takımı Wydad, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

El Salvadorlu hakem Hector Martinez'in yönettiği mücadelenin 6. dakikasında Abdelmounaim Boutouil'in kendi kalesine attığı golle Juventus 1-0 öne geçti. 16. dakikada mili oyuncu Kenan Yıldız'ın fileleri havalandırmasıyla İtalyan ekibi farkı 2'ye çıkardı. 25. dakikada Thembinkosi Lorch ile Wydad skoru 2-1'e getirirken, ilk yarı bu skorda tamamlandı. 69. dakikada Kolo Muani'nin pasında Kenan Yıldız topu ağlara göndererek, kendisinin ikinci takımını üçüncü golünü kaydetti. 85. dakikada Kenan Yıldız yerini Federico Gatti'ye bırakırken, 90+5. dakikada

Dusan Vlahovic'in penaltıdan attığı golle Juventus sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Juventus puanını 6'ya yükseltirken, Wydad sıfır puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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