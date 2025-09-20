Juventus, Hellas Verona ile 1-1 Berabere Kaldı
İtalya Serie A'da Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 19. dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle öne geçti, ancak ev sahibi ekip 44. dakikada penaltıdan Gift Orban ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla Juventus, liderliğini sürdürdü.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.
Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, konuk ekip 19. dakikada Francisco Conceiçao ile öne geçti.
Maçın 44. dakikasında penaltı kazanan Hellas Verona, Gift Orban'ın golüyle beraberliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla, Juventus 10 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hellas Verona ise 3 puanla 15. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor