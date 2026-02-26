Haberler

Galatasaray, Juventus'a Yenilmesine Rağmen Turu Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilerek ilerlemeyi başardı. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, takımın iyi oynamadığını ancak turu geçmenin önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, taraftarlara teşekkür ederek, takımın hedeflerinin büyük olduğunu ve kendilerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen ancak tur atlayan Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, çok iyi oynamadıklarını ama önemli olanın turu geçmiş olmaları olduğunu söyledi.

Yılmaz, Juventus'a karşı İstanbul'daki ilk maçtaki 5-2'lik skor avantajı sayesinde bugün 3-2 yenilmelerine rağmen tur atladıkları maçın ardından Allianz Stadı'nın karma alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Juventus karşısında iyi oynamadıklarını belirten Yılmaz, "Ama sadece şunu söylemek istiyorum taraftarlarımıza; 3-0 gerideyken bile bizi her zaman desteklediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yani o saha içerisinde onların seslerini hep duyduk. Onlar da bizim itici kuvvetimiz oldu. Aslında maça baktığınızda çok gerçekçi olmamız lazım. Çünkü çok iyi oynamadık. Ama önemli olan turu geçtik. Mutluyuz tabii ki. İnşallah çok daha iyi oynayıp taraftarlarımızı, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

Maç içinde kendi performansını nasıl bulduğu sorusuna Barış Alper Yılmaz, "Önemli olan pozisyona girebilmek. Vücudumu hazırlıyorum aslında. Çok çalışıyorum. Gelişmeye açık bir oyuncuyum. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman sonuçlandıramadım. Açıkçası üzgünüm. Çünkü takıma çok daha katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan bireysel hedeflerimizden önce takım hedeflerimiz daha önemli. Bugün de turu geçtiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

"Bu maçı bu duruma getirenler biziz"

Maç içinde devre arasında ve uzatmalara gidildiğinde teknik direktör Okan Buruk'un kendilerine neler söylediğinin sorulması üzerine Barış Alper Yılmaz, "Bu maçı bu duruma getirenler biziz. Hocamızın maç öncesinde bize verdiği taktiği aslında sahaya çok uygulayamadık. Aslında iyi oynayamadık. Bunu dile getirdim." yanıtını verdi.

Yılmaz, maç içinde skor 3-0'a geldiğinde tedirginleştiklerini ve nabızlarının yükseldiğini dile getirerek "Hata bizim aslında futbolcuların. Hocamız saha kenarında gerçekten bizi çok fazla destekliyor. Onun enerjisi bize geçti diyebilirim. O yüzden tur atladık." ifadelerini kullandı.

"Kimseden çekinmiyoruz"

İngiltere takımlarından Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecekleri hatırlatılan ve bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Yılmaz, "Kim gelirse gelsin biz Galatasaray'ız. Biz kimseden çekinmiyoruz. Biz kendi futbolumuzu oynadığımız zaman biliyorsunuz ki yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. O yüzden bakalım göreceğiz hayırlısı." yorumunu yaptı.

Juventus'a iki maçta toplamda 7 gol attıkları anımsatılan Barış Alper Yılmaz, şöyle devam etti:

"Juventus gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip. Keza Kenan zaten bizim milli gururumuz. Gerçekten o da çok yetenekli oyuncu. Juventus da çok iyi işler yapıyor. Yani kadrosuna baktığınız zaman bireysel olarak gerçekten çok yetenekliler. Ama bizim kendimize, kendi işimize odaklanmamız lazım. Çünkü hedeflerimiz büyük. Bunları yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyoruz."

"3-0 gerideyken oynamak gerçekten kolay değil"

Bugün tur atlamış olmalarına rağmen tur atlama keyfini tam yaşayıp yaşamadıkları sorusu da yöneltilen Yılmaz, "Yani açık olmak lazım. Çünkü biz buraya farklı bir skorla geldik. Geri çekilelim gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendi oyunumuzu oynamak istedik. Ama golleri yiyince tabii ki de üzüldük. Motivasyonumuz düştü. Çok fazla pek sevinemedik. Ama önemli olan turu geçmemiz. Böyle bakmamız lazım. Ülkemiz adına gerçekten çok büyük işler yapıyoruz. Daha da iyi işleri yapacağız hep beraber." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçtan sonra kendilerini arayarak tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı

Günlerdir mahsur olan Cüneyt Özdemir'den haber var
Barış Yarkadaş'tan 'Kabe'de hacılar' performansı

"Kabe'de Hacılar" performansını dinlemeniz lazım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler

Türkiye'deki atmosfer hakkında söylediği şey bomba
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

Yüzükler takılalı bir ay olmadı! Ünlü şarkıcıdan beklenmedik hamle