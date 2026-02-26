Galatasaray, Juventus'a Yenilmesine Rağmen Turu Geçti

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen ancak tur atlayan Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, çok iyi oynamadıklarını ama önemli olanın turu geçmiş olmaları olduğunu söyledi.

Yılmaz, Juventus'a karşı İstanbul'daki ilk maçtaki 5-2'lik skor avantajı sayesinde bugün 3-2 yenilmelerine rağmen tur atladıkları maçın ardından Allianz Stadı'nın karma alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Juventus karşısında iyi oynamadıklarını belirten Yılmaz, "Ama sadece şunu söylemek istiyorum taraftarlarımıza; 3-0 gerideyken bile bizi her zaman desteklediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yani o saha içerisinde onların seslerini hep duyduk. Onlar da bizim itici kuvvetimiz oldu. Aslında maça baktığınızda çok gerçekçi olmamız lazım. Çünkü çok iyi oynamadık. Ama önemli olan turu geçtik. Mutluyuz tabii ki. İnşallah çok daha iyi oynayıp taraftarlarımızı, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

Maç içinde kendi performansını nasıl bulduğu sorusuna Barış Alper Yılmaz, "Önemli olan pozisyona girebilmek. Vücudumu hazırlıyorum aslında. Çok çalışıyorum. Gelişmeye açık bir oyuncuyum. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman sonuçlandıramadım. Açıkçası üzgünüm. Çünkü takıma çok daha katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan bireysel hedeflerimizden önce takım hedeflerimiz daha önemli. Bugün de turu geçtiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

"Bu maçı bu duruma getirenler biziz"

Maç içinde devre arasında ve uzatmalara gidildiğinde teknik direktör Okan Buruk'un kendilerine neler söylediğinin sorulması üzerine Barış Alper Yılmaz, "Bu maçı bu duruma getirenler biziz. Hocamızın maç öncesinde bize verdiği taktiği aslında sahaya çok uygulayamadık. Aslında iyi oynayamadık. Bunu dile getirdim." yanıtını verdi.

Yılmaz, maç içinde skor 3-0'a geldiğinde tedirginleştiklerini ve nabızlarının yükseldiğini dile getirerek "Hata bizim aslında futbolcuların. Hocamız saha kenarında gerçekten bizi çok fazla destekliyor. Onun enerjisi bize geçti diyebilirim. O yüzden tur atladık." ifadelerini kullandı.

"Kimseden çekinmiyoruz"

İngiltere takımlarından Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecekleri hatırlatılan ve bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Yılmaz, "Kim gelirse gelsin biz Galatasaray'ız. Biz kimseden çekinmiyoruz. Biz kendi futbolumuzu oynadığımız zaman biliyorsunuz ki yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. O yüzden bakalım göreceğiz hayırlısı." yorumunu yaptı.

Juventus'a iki maçta toplamda 7 gol attıkları anımsatılan Barış Alper Yılmaz, şöyle devam etti:

"Juventus gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip. Keza Kenan zaten bizim milli gururumuz. Gerçekten o da çok yetenekli oyuncu. Juventus da çok iyi işler yapıyor. Yani kadrosuna baktığınız zaman bireysel olarak gerçekten çok yetenekliler. Ama bizim kendimize, kendi işimize odaklanmamız lazım. Çünkü hedeflerimiz büyük. Bunları yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyoruz."

"3-0 gerideyken oynamak gerçekten kolay değil"

Bugün tur atlamış olmalarına rağmen tur atlama keyfini tam yaşayıp yaşamadıkları sorusu da yöneltilen Yılmaz, "Yani açık olmak lazım. Çünkü biz buraya farklı bir skorla geldik. Geri çekilelim gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendi oyunumuzu oynamak istedik. Ama golleri yiyince tabii ki de üzüldük. Motivasyonumuz düştü. Çok fazla pek sevinemedik. Ama önemli olan turu geçmemiz. Böyle bakmamız lazım. Ülkemiz adına gerçekten çok büyük işler yapıyoruz. Daha da iyi işleri yapacağız hep beraber." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçtan sonra kendilerini arayarak tebrik ettiğini sözlerine ekledi.