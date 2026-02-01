Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın transferlerinde olumlu sonuç alamayan Juventus, gözünü Galatasaray forması giyen yıldız isme dikti.

JUVENTUS ICARDİ'Yİ İSTİYOR

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Di Marzio'nun haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçen İtalyan ekibi, Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

SPALLETTI'DEN ICARDI'YE ÖVGÜ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, daha önce Inter'de hocası olduğu Mauro Icardi ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, 'Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, rakip ağları 10 kez ağları havalandırdı.