Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın transferlerinde olumlu sonuç alamayan Juventus, Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'ye göz koydu. İtalyan ekibi, Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor. 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçen Juventus, Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.
- Juventus, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.
- Juventus, Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.
- Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 29 maçta 10 gol attı.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın transferlerinde olumlu sonuç alamayan Juventus, gözünü Galatasaray forması giyen yıldız isme dikti.
JUVENTUS ICARDİ'Yİ İSTİYOR
Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Di Marzio'nun haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçen İtalyan ekibi, Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.
SPALLETTI'DEN ICARDI'YE ÖVGÜ
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, daha önce Inter'de hocası olduğu Mauro Icardi ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, 'Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, rakip ağları 10 kez ağları havalandırdı.