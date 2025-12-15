Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

3-3 biten Trabzonspor- Beşiktaş maçında Jurasek'in net gol pozisyonunda pas opsiyonunu değerlendirmeyip şutu tercih etmesi ve pozisyonun boşa gitmesi, maçın kırılma anlarından biri oldu.

Görüntü: beIN SPORTS

Kaçan fırsat kadar, pozisyonun hemen ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yedek kulübesinden futbolcusuna yönelttiği alaycı ve küçümseyici bakışlar da kameralara yansıdı.

Görüntü: beIN SPORTS

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sergen Yalçın'ın bu tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken futbolseverler ikiye ayrıldı. Bir kesim, deneyimli teknik adamın bu davranışını "oyuncu tercihine verilen doğal bir teknik direktör tepkisi" olarak değerlendirirken, diğer kesim ise bu tarz mimik ve beden dilinin futbolcu üzerinde baskı yaratabileceğini savundu.