Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Trabzonspor-Beşiktaş maçında Jurasek'in net gol pozisyonunu değerlendirememesi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu duruma verdiği tepki olay oldu. Yalçın'ın alaycı ve küçümseyici bakışları sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler arasında tartışma yarattı. Bazıları bu durumu doğal bir teknik direktör tepkisi olarak gördü, bazıları ise bu tarz bir tutumun futbolcu üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Sergen Yalçın'ın tepkisi maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

  • Trabzonspor-Beşiktaş maçı 3-3 sonuçlandı.
  • Jurasek'in net gol pozisyonunda şut tercihi pozisyonun boşa gitmesine neden oldu.
  • Sergen Yalçın'ın Jurasek'e yönelttiği alaycı ve küçümseyici bakışlar kameralara yansıdı.

3-3 biten Trabzonspor- Beşiktaş maçında Jurasek'in net gol pozisyonunda pas opsiyonunu değerlendirmeyip şutu tercih etmesi ve pozisyonun boşa gitmesi, maçın kırılma anlarından biri oldu.

Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay olduGörüntü: beIN SPORTS

Kaçan fırsat kadar, pozisyonun hemen ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yedek kulübesinden futbolcusuna yönelttiği alaycı ve küçümseyici bakışlar da kameralara yansıdı.

Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay olduGörüntü: beIN SPORTS

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sergen Yalçın'ın bu tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken futbolseverler ikiye ayrıldı. Bir kesim, deneyimli teknik adamın bu davranışını "oyuncu tercihine verilen doğal bir teknik direktör tepkisi" olarak değerlendirirken, diğer kesim ise bu tarz mimik ve beden dilinin futbolcu üzerinde baskı yaratabileceğini savundu.

