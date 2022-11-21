Jübile yapan Cüneyt Çakır'a Ersun Yanal'dan eleştiri geldi!

2022 Dünya Kupasına dün akşam oynanan Ekvador-Katar karşılaşmasıyla start verildi. Ekvador'un Katar'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV ekranlarında Emek Ege ile yaptığı programda konuşan Ersun Yanal'dan, geçtiğimiz günlerde jübile yapan Cüneyt Çakır'a da eleştiriler geldi.

2022 Dünya Kupası dün akşam oynanan Ekvador-Katar maçıyla başladı. NTV ekranlarında Emek Ege ile program yapan Ersun Yanal eski hakem Cüneyt Çakır'a bazı eleştirilerde bulundu.

"CÜNEYT ÇAKIR ARTIK O DA YOK"

Ersun Yanal Dünya Kupası hakkında "Biz 33 Avrupa ülkesinden de daha genç nüfusa sahibiz. Bizim topraklarımızda yetenekle ilgili bir sorunumuz yok. Organizasyonlarla sorunumuz var. Bu ülkede daha fazlasını yapacaklarımız var ama dışardan izliyoruz. Eskiden hakemimiz olurdu Cüneyt Çakır artık o da yok." dedi.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN JÜBİLESİNDE TARIK VE BAHATTİN'DE OLSAYDI"

Uzun yıllar beraber çalışan Cüneyt Çakır, Tarık Ongun ve Bahattin Duran hakkında konuşan Yanal "Cüneyt Çakır'ın jübilesinde Tarık ve Bahattin'de olsaydı. Onları görmemek beni üzdü. Onlar çok iyi bir üçlü olmuştu. Herkese öğrettikleri şeyler vardı. Hakemlikte takım olacağını göstermişlerdi. Onların hakemliğe sonrasında yapacakları katkı için teşekkür ediyorum." diyerek eleştirdi.

YILLARDIR BERABER DÜDÜK ÇALDILAR

2009'dan bu yıla kadar Cüneyt Çakır'ın yardımcıları olarak görev yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun; kariyerlerinde Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldılar. Bu turnuvalarda; 2 ayrı Dünya Kupası'nda 2 Yarı Final ve bir Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Final maçı yönettiler.