Joti Stamatopoulos: 'Zorlu bir maç olacağını biliyorduk'

Iğdır FK Teknik Sorumlusu Joti Stamatopoulos, Mardin 1969 Spor müsabakasının ardından, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Mardin 1969 Spor boşu boşuna 12 puan toplamadı ve üst sıraları zorlayan bir ekip, bunu biliyorduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Sorumlusu Joti Stamatopoulos, "Öncelikle takımımı kutlamak istiyorum, hak edilmiş bir galibiyet aldık. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Mardin 1969 Spor boşu boşuna 12 puan toplamadı ve üst sıraları zorlayan bir ekip, bunu biliyorduk. Bugün bizi zorlu bir maçın beklediğini gayet iyi biliyorduk, kendimizi ona göre hazırladık. Bu maçta mutlaka acı çekeceğimizi de biliyorduk ve acı çekmenin bedelini ödedik. 95'inci dakikaya kadar da mücadeleden vazgeçmedik. İlk yarıda birçok gol şansı yakaladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı