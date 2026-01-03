Jota Silva: 'İlk maçta yüzde 100 hazır olacağıma inanıyorum'

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Jota Silva, Antalya kampında yaptığı açıklamada, "Daha iyi ikinci yarı görmek istiyoruz. Yaptığımız hataları biliyoruz. Bu hataların üzerine çalışıyoruz. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan Beşiktaş'ın Portekizli oyuncu Jota Silva, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecini değerlendiren Jota Silva, "Şükürler olsun ki çok ağrı sakatlık değildi. Ufak bir sakatlıktı. Bu devre arasını da tedavim için değerlendiriyorum. Takıma yavaş yavaş katılıyorum takımın içerisindeyim ve önümüzdeki ilk maçta yüzde 100 hazır olacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Daha çok gelişip kupalar kazanmak istiyoruz"

Oyuncunun her zaman ilk 11'de oynamak istediğinin çok doğal olduğunu ifade eden Silva, "Hocanın da işi zor oluyor bu konularda, hep bir tercih yapmak zorunda oluyor. Evet ilk geldiğim dönemlerde çok fazla forma şansı bulamadım. İlk yarının sonlarına doğru sürekli ilk 11'de oynamaya başladım. Benim asıl derdim tamamen takımın iyi olması ve takıma katkı sağlamak. Kazanmak için sürekli mücadele etmek. Hocamızın da oyuncularla ilişkisi gerçekten çok iyi. Bizim takım olarak yapmak istediğim şey daha çok gelişip kupalar kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Sahaya kazanma ruhuyla çıktığını belirten Silva, "Sahaya kazanma ruhumu böyle. Milli takıma da bu şekilde ulaştım. Sahada 5 dakika, 10 dakika, 90 dakika fark etmiyor. Her zaman yüzde 100'ümü vermek için çalışıyorum. Bunu da sürekli yapacağım benim karakterim de böyle. Tarafların da bunu anlaması beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Daha çok gelişip kupalar kazanmak istiyoruz"

Takım arkadaşlarıyla iyi bir diyalog halinde olduklarını anlatan Silva, "Daha iyi ikinci yarı görmek istiyoruz. Yaptığımız hataları biliyoruz. Bu hataların üzerine çalışıyoruz. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Beraber savunma yapıyoruz, beraber hücum yapıyoruz. Hocamızın da sürekli belirttiği gibi daha çok beraber olmamız lazım. Bunları da çalışarak yapacağız" dedi. - ANTALYA