Josef de Souza Türkiye'de desteklediği takımı açıkladı
Josef de Souza, Beşiktaş hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de Beşiktaş'ı desteklediğini açıklayarak, "Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Kulübün bu yönde herhangi bir ihtiyacı, isteği olduğu takdirde gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım.'' dedi.

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir formaları giyen Brezilyalı orta saha Josef de Souza, çarpıcı açıklamalarda buldundu. Josef de Souza, sosyal medya hesabından Siyah-beyazlılar ile ilgili konuştu.

'HER ZAMAN KALPTEN BEŞİKTAŞLIYIM'

Beşiktaş'ı desteklediğini açık bir şekilde dile getiren Josef de Souza, "Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Kulübün bu yönde herhangi bir ihtiyacı, isteği olduğu takdirde gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım.' dedi.

'BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM'

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu istediğini dile getiren Brezilyalı isim, 'Ben kulübün parasını istemiyorum, sadece Beşiktaş'ın tekrar şampiyon olmasını istiyorum." sözlerini sarf etti.

İşte o açıklama;

