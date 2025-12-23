Josef de Souza'dan derbi mesajı: Eski takımına başarılar diledi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşılaşacak. Geçmişte her iki takımın formasını da giymiş olan Josef de Souza, derbi öncesi sosyal medyadan bir destek mesajı yayımladı. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'a başarılar dileyerek, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız." ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
JOSEF DE SOUZA'DAN DERBİ MESAJI
Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formalarını giyen Josef de Souza, dev derbi öncesi sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Josef de Souza, yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a destek mesajı gönderdi.
''GALİP OLARAK AYRILACAĞIZ''
Brezilyalı isim, yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş kariyerinde 88 maça çıkan Josef, bu maçlarda rakip kalelere 9 gol attı. Deneyimli orta saha, 4 golün de pasını verdi.