Haberler

Josef de Souza'dan derbi mesajı: Eski takımına başarılar diledi

Josef de Souza'dan derbi mesajı: Eski takımına başarılar diledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşılaşacak. Geçmişte her iki takımın formasını da giymiş olan Josef de Souza, derbi öncesi sosyal medyadan bir destek mesajı yayımladı. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'a başarılar dileyerek, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

  • Josef de Souza, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi sosyal medyadan Beşiktaş'a destek mesajı paylaştı.
  • Josef de Souza, Beşiktaş oyuncularının sahada her şeylerini ortaya koymasını ve galip olarak ayrılacaklarını ifade etti.
  • Josef de Souza, Beşiktaş kariyerinde 88 maça çıktı, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

JOSEF DE SOUZA'DAN DERBİ MESAJI

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formalarını giyen Josef de Souza, dev derbi öncesi sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Josef de Souza, yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a destek mesajı gönderdi.

''GALİP OLARAK AYRILACAĞIZ''

Brezilyalı isim, yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerinde 88 maça çıkan Josef, bu maçlarda rakip kalelere 9 gol attı. Deneyimli orta saha, 4 golün de pasını verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdsjqjqwn4r:

senin de a.g

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muslera'dan büyük jest: 50 milyon euro'luk yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor

Muslera'dan büyük jest: 50 milyonluk yıldızı Cimbom'a ikna ediyor
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Muslera'dan büyük jest: 50 milyon euro'luk yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor

Muslera'dan büyük jest: 50 milyonluk yıldızı Cimbom'a ikna ediyor
Konut kredilerinde faiz oranı 28 ayın en düşük seviyesinde

Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! 28 ayın en düşük seviyesinde
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor