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Jose Mourinho takımın yıldızının kalemini kırdı

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maç öncesi Bright Osayi-Samuel hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son oynanan Bodrumspor maçında bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel, Mourinho'nun sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun üstünü çizdiği ve Trabzonspor deplasmanında forma vermeyeceği belirtildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi olan Bright Osayi-Samuel'e kötü haber geldi.

Portekizli antrenör Jose Mourinho, Bodrum FK maçındaki bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel'e karşılaşmanın ardından sert çıkış yapmıştı.

KALEMİNİ KIRDI

Mourinho Bright'ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail'e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik" demişti. Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun üstünü çizdiği ve Trabzonspor deplasmanında forma vermeyeceği belirtildi.

Jose Mourinho takımın yıldızının kalemini kırdı
Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Jose Mourinho Trabzonspor Fenerbahçe Bodrum Futbol Spor

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Yorumlar (3)

Volkan Aslan:

Neyse bize gelecek sene sonu zaten barış ve yunusla iyi anlaşır hem şampiyonluk tatmış olur

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Rafet Bayar:

o mevkide Samuel den daha iyi oyuncusumu var da forma vermeyecek, adama dike dike verdirttirirler

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Erkan:

Bence de en doğrusunu yapar, birincisi çok çalıma gidiyor ve topu kaptırıyor, ikincisi çok sık ve gereksiz faul yapıyor, üçüncüsü gereksiz yere alakasız yerlerden şut çekiyor. Rakibinde profesyonel futbolcu birini çalımlarsın ikisini çalımlarsın üçüncü sana dur der ve golü atar. Bencil oynamayacaksın takımınla hareket edeceksin.

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