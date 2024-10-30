Jose Mourinho takımın yıldızının kalemini kırdı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi olan Bright Osayi-Samuel'e kötü haber geldi.

Portekizli antrenör Jose Mourinho, Bodrum FK maçındaki bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel'e karşılaşmanın ardından sert çıkış yapmıştı.

KALEMİNİ KIRDI

Mourinho Bright'ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail'e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik" demişti. Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun üstünü çizdiği ve Trabzonspor deplasmanında forma vermeyeceği belirtildi.