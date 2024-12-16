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Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maçta, Jose Mourinho'nun yaptığı değişiklikler Sergen Yalçın'ı şaşırttı. Yalçın, karşılaşmayı yorumlarken Mourinho'nun İrfan Can-Tadic değişikliğini eleştirdi ve "Böyle saçma bir değişiklik hiç görmedim" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı yorumlayan Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun maç içinde takıma müdahaleleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU KADAR SAÇMA DEĞİŞİKLİK GÖRMEDİM"

Yapılan değişiklikleri eleştiren Sergen, "İrfan Can ilk yarı iyi oynuyor, topu tutuyor, ikililere de giriyor. Fenerbahçe ilk yarı koşu ve mücadele açısından iyilerdi. İkinci yarı başlayalı daha 7-8 dakika olmuş. İrfan Can-Tadic hamlesi neden? 1-1 olur anlarım, mağlup olursun yine anlarım oyuncu kötü oynuyordur. 1-0 galipsin, rakip 10 kişi kalmış, Maximin'i zorlunlu sokuyorsun sakatlıktan... İrfan Can-Tadic değişikliği neden mesela. Ben bu kadar saçma bir değişiklik daha hiç görmedim. Hiç görmedim! Devrede çıkart o zaman. Benim en sevmediğim şey, çok nadir yaparım o işi, 45'te değil 48'de oyuncu değiştiriyorlar mesela. 48'de çıkartacağın oyuncuyu çıkartsana devrede. 52'de çıkaracağın oyuncuyu devrede çıkar. Niye 6-7 dakika daha oynatıyorsun.

İrfan Can Kahveci'nin suratını gördünüz mü, nasıldı? Osayi-Mert değişikliği neydi mesela? Onu hiç anlamadım zaten ne anlamı vardı?

3 tane oyuncu hakkını 65'te falan kapatıyorsun, yarım saatlik bölümü oyuncu değiştirme hakkın olmadan oynuyorsun. Bir oyuncun sakatlanıyor. Başakşehir bir yüzde 100 pozisyonu atamadı, o golü atsaydı belki de maç 2-2 bitecekti. Ondan sonra bunu nasıl açıklayacaktın insanlara.

Bu kadar tecrübeli bir teknik direktör böyle hatalar yapar mı? Ondan sonra bunu nasıl açıklayacaktın insanlara. Bu kadar tecrübeli bir teknik direktör böyle hatalar yapar mı?" dedi.

Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

sergen ıste futboldan anlamadıgın bellı 48 veya 53 lerde oyuncu degıstırmesı 2 yarıdakı karsı takımın dızılısı veya oyuncu degıstırmesıne baglı olarak riske gırıp erken yaparsın oyuncuyu dınlendırısın

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Haber Yorumlarısamsun uydu:

Adam haklı

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hep yazıp durdum. Ne oldu ceza sahası içine yapılan iki orta da iki şık gol atıldı. El Nesiri yi aldıysanız o ortaları yapacaksınız. Hali saha da oynar gibi gol atmaya çalışmak gereksiz. Buldun mu çakacaksın. Tabi Maximen gibi yanın da boş arkadaşın varken değil. Hep faso fiso dersindesiniz. Seyirci bu haftaki maçta neden samet gibi topa vuramayani ıslıklamadı.zaman yetmemiştir. Sakatlanıp çıkınca. Sonrasında da ıslıklaarak olur. Sıkılmayın.

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Çocukken gittiğimiz düğünlerde, oynanan horonların ritim ve ayak hareketlerini dikkatlice izlediğimizde, "çok da zor değilmiş biz de oynayabiliriz" diyerek oynanan horonun çok da maharet istemediğini düşünürdük; horona girince anladık ki, horon dışardan kolay geliyormuşşşş...

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Haber YorumlarıRafet Bayar:

Maho ülkeye Recard dan sonra gelen en kötü T.D. Biri m.l gibi kulübede oturur, biride işi güçü ülke futbolunda kaos yaratıp faydalanmak peşindeler, takım kurma yönetme futbolcu değiştirme futbol oynatmada sıfır değil hiç yoklar

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