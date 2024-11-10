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Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor

Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor
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Real Madrid'in kötü gidişatı sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanmaya başladı. İspanyol basınında, Ancelotti'nin ayrılma ihtimali doğrultusunda, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönme olasılığı gündeme geldi. İspanyol basınından El Gol Digital, Real Madrid taraftarlarının takımdaki kötü gidişata karşı Mourinho'nun yeniden göreve gelmesini talep ettiklerini bildirdi.

İspanyol devi Real Madrid'in, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatı sonrasında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanmaya başladı. İspanyol basınında, Ancelotti'nin ayrılma ihtimalinin gerçekleşmesi halinde Mourinho'nun Real Madrid'e dönmesi gündeme geldi. Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte İspanyol basınındaki iddialar...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun, geçmişte büyük başarılara imza attığı Real Madrid'e geri dönebileceği iddia edildi.

İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre; Real taraftarları takımdaki kötü gidişatın ardından Portekizli teknik adamın yeniden göreve gelmesini talep ediyor.

Haber detayında, taraftarların geçmişte Zinedine Zidane, Fabio Capello, Vicente del Bosque ve Carlo Ancelotti'de olduğu gibi Portekizli hocanın da ikinci bir şansı hak ettiğine inandıkları belirtildi.

Başkan Florentio Perez'in de Mourinho ismine sıcak baktığı taraftarların talebini dikkate alacağı ileri sürüldü.

Haberde, üst üste alınan kötü sonuçların Başkan Perez'i, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceğiyle ilgili karar verici konuma getirdiği ifade edildi.

Real Madrid'in LaLiga'da Barcelona'nın 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldığı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 18. basamağa kadar gerilediği hatırlatılarak "Bu durum Florentino'yu taraftarların lehine hareket ettirebilir ve Jose Mourinho'yu yeniden kadrosuna katabilir." yorumu yapıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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