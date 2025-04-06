Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mourinho, Filip Kostic'i kadroya almama nedenini açıkladı.

"BUGÜN ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPTIM"

Portekizli teknik adam, "Bizlerin bu maça hazırlanması için 3 günü vardı. Trabzonspor'un da 3 günü vardı. Şartlar eşitti. Samsun'a karşı hazırlanmak için 2 gün vardı. O maç çok çok zorlu geçmişti. Oyuncuların bu duruma başa çıkmaları gerekiyor. Bugün çok değişiklik yaptım. Enerji değişikliğine, taze bacaklara ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Çarşamba günkü maç çok fazla enerji gerektiren bir maçtı" dedi.

KOSTIC'İ KADROYA ALMAMA NEDENİ

Mourinho, Trabzonspor maçında kadroya alınmayan Filip Kostic ile ilgili gelen sorunun ardından, "14 yabancımız var, kadroya 12 oyuncu yazabiliyoruz. Carlos sakattı, o yüzden kadroda olamıyordu. 1 tane oyuncuyu kadronun dışında bırakmam gerekiyordu. Hiç kolay bir karar değildi. Bu oyuncular ilk 11'de olmasa bile kadroda olmaları önemliydi. Bizim takımımızda asla ceza gibi, performans gibi sebeplerle kadroya almamak gibi bir durum olmuyor. Karar vermek gerekiyor. Bugün daha taze oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için bu kararı verdim" yanıtını verdi.

OKAN BURUK İLE YAŞANANLARA DEĞİNMEDİ

Öte yandan Portekizli teknik adamın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisinin ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı olaya değinmemesi dikkat çekti. PFDK tarafından saldırı"dan sevk edilen Mourinho, "sportmenliğe aykırı hareket"ten 3 maçla cezalandırıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu cezasını Süper Lig'de çekmeyecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.