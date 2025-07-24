Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi yorumu taraftarı ikiye böldü

Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi yorumu taraftarı ikiye böldü
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Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi yorumu taraftarı ikiye böldü
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi hakkındaki yorumları taraftarları ikiye böldü. Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Mourinho, Fenerbahçe'nin sportif açıdan bir Avrupa Ligi takımı olduğunu belirtti. Bu yorum, bazı taraftarlar tarafından olumsuz tepki alırken, bazıları ise Mourinho'yu haklı buldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından İspanyol medyasına konuştu. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın UEFA şampiyonlar Ligi sözü ise olay oldu.

FENERBAHÇE, AL ITTIHAD'E GOL OLDU YAĞDI

2025-26 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

"FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ TAKIMIDIR"

Şampiyonlar Ligi sorusu üzerine konuşan Jose Mourinho, "İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır" dedi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Portekizli antrenörün bu açıklamasını bazı Fenerbahçeli taraftarlar şaşkınlıkla karşıladı ve öfkelendi. Bazıları ise bu sözleri gerçekçi bularak Mourinho'nun haklı olduğunu savundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıNetherill:

iyide türkiyede şampiyonlar ligi kalitesinde takım yokki zaten. 3 takım var fb gs bjk onlarda gittiğinde ne oluyor izliyoruz yani. adam haklı uefa ligi daha mantıklı bizim takımlar için.

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Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Kendi ülkesini övüyor futbolunu,stadlarını senin ülkeni kötülüyor.Portekiz takımları ne yapıyor Ş.liginde yarı fınal, yada final var mı?kaç takımı var Türkiye'deki stadlar kadar modern stadları var mı? Maçlarda görüyoruz arkadan şehir ve araçlar gözüküyor hatta piknik yapanlar. Biizm büyük takımların yeri Ş.LİGİ ama yöneticiler bugüne kadar sadece yemeyi düşünüp 1 etmez adama 10 milyon verdikleri için ilerlemedik.İlerlemek isteyen iyi oyuncu getiren takımları aşağı çekiyoruz.Ekmek kaçıyor çünkü.

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Haber YorumlarıPetra Stark:

Celal Ödemis , futboldan haberin yok 2023/2004 Kim kazandi sampionlar Ligi ???

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Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Petra Stark benim futbol bilgimi burada tartışacak halim yok hatta rakibimde yok ama neyse,2003-2004 eee 2000 Uefa (ARSENAL) Süper kupa (REAL MADRID) takımlarını eleyen takım kim? İstisna 1-2 kupa geneli bağlıyor ise zaten biz yine daha iyiyiz.Galatasaray eski adı ile yarı finalde oynadı.Sen anlatmak istediğimi anlamamışsın bizde 3-4 takım var onlarda da aynı ama biz tesis olsun lig kalitesi olsun portekiz'den aşağıda değiliz.Bizim stadlarımız daha iyi dedim.sen aşağı görebilirsin

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Türkiye'de futbol kalitesini düşüren Fenerbahçedir. Galatasaray'ın başarısını hazmedemeyen fitne fesatla Türk futbolunu yıpratan, şampiyon olamadıkça ligimize çamur atanlar bunlar değil mi? Türk Futbolu rakibini aşağı çekerek değil, rakibinden daha iyi futbol oynayarak gelişir. Ne zaman ki Galatasaray Fenerbahçe'nin önüne geçti önce 5 yıldız olayı, olmadı FETÖ, olmadı YAPI. Siz bu ülkede futbola fitne fesattan başka bir şey katmıyorsunuz.

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Haber YorumlarıMurat Çakır:

Her ikisini de kazanamayacağımıza göre bari şampiyonlar ligi maçı izleyelim. Gruplara kalamayacağını anlayan Morinho şimdiden bahaneler üretmeye başlamış.

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Haber YorumlarıEmre emre:

Zico ile çeyrek final oynadığımızda chelsea elimizden zor kaçtı ve şimdiki vizyona bak

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Haber YorumlarıMGk:

10.sınıf bir ülkenin vatandaşın o ülkenin takımını Şampiyonlar ligi şampiyonu yaptın Fenrbahçeyi mu beğenmiyorsun.. Senin derdin belli adım hıdır elimden gelen budur beğenmiyorsanız paramı verin gideyim

Yorum Beğen28
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