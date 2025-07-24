Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi yorumu taraftarı ikiye böldü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi hakkındaki yorumları taraftarları ikiye böldü. Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Mourinho, Fenerbahçe'nin sportif açıdan bir Avrupa Ligi takımı olduğunu belirtti. Bu yorum, bazı taraftarlar tarafından olumsuz tepki alırken, bazıları ise Mourinho'yu haklı buldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından İspanyol medyasına konuştu. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın UEFA şampiyonlar Ligi sözü ise olay oldu.
FENERBAHÇE, AL ITTIHAD'E GOL OLDU YAĞDI
2025-26 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.
"FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ TAKIMIDIR"
Şampiyonlar Ligi sorusu üzerine konuşan Jose Mourinho, "İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır" dedi.
TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Portekizli antrenörün bu açıklamasını bazı Fenerbahçeli taraftarlar şaşkınlıkla karşıladı ve öfkelendi. Bazıları ise bu sözleri gerçekçi bularak Mourinho'nun haklı olduğunu savundu.