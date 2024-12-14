Jose Mourinho'nun odasını Okan Buruk'a hazırlıyorlar

Jose Mourinho'nun AS Roma'daki odası yeni teknik direktör için hazırlanıyor. Claudio Ranieri'den sonra Serie A devinin yeni teknik direktörünün Galatasaray'ın hocası Okan Buruk olacağı iddia ediliyor.

AS Roma sportif direktörü Florian Ghisolfi, Braga ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Sky Sport'a konuştu. Okan Buruk'un adını vermedi. Ancak Ranieri ile beraber yeni teknik direktör seçimi ile ilgili de görüş alış verişi yaptıklarını savundu.

Fransız asıllı İtalyan sportif direktör transfer piyasası ve yeni teknik direktör seçimi hakkında şunları söyledi.

Teknik direktör Ranieri ile iki şey üzerinde çalışıyoruz; Birincisi, takımı geliştirmek için Ocak ayı transfer piyasası. İkincisi, bir sonraki teknik direktör hakkında.

Ocak transfer dönemi ile bir sonraki teknik direktörün seçiminin bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yeni teknik direktörü ne kadar erken alırsak o kadar iyi. Kimliği önemlidir. İtalyan olması ya da yabancı olması değil, kimliği önemlidir.

MOURINHO'NUN ODASINI BURUK'A VERECEKLER

AS Roma, Jose Mourinho'dan sonra geçici teknik adamlarla çalıştı... Daniele De Rossi, Ivan Juric şimdi de Claudio Ranieri. İtalyan basını Mourinho'nun odasının 2025-26 sezonunda takımın başına geçecek yeni teknik direktör için modifiye edilmeye başladığını konuşuyor.