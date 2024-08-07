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Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

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Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Haydi Kadıköy'e" diyerek rövanş için taraftarlara çağrı yapan Portekizli teknik adam, "İyi bir oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu" dedi.

Avrupa kupalarında tur hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 2-1 Fransız ekibi lehine sona erdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"HAYDİ KADIKÖY'E"

"Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'Haydi Kadıköy'e" diyelim istiyorum.

"BEDELİNİ ÖDEDİK"

Çok fazla eksik var. 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Şöyle diyebilirdim, 2 tane bize çarpan top gol oldu. Bunu söylemek boş olur. Şu şekilde söylemek daha doğru olur; kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de 90 küsürde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik. Yaptığımız için bedelini de ödedik.

"FRED'İ ÖZLÜYORUM"

Saha içerisinde 2 gol yedik ama iyi oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Bazı yarattığımız pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Çok fazla şeyi iyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir.

"KADIKÖY'DE ONLARI BEKLEYECEĞİZ"

Biz devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık. İyi bir takıma, uzun süredir birlikte çalışan bir takıma karşı oynadık. Şimdi Kadıköy zamanı. Onları bekleyeceğiz. Onlar tatil yapacak ama biz cumartesi bir lig maçı oynayacağız. Bu turun ikinci devresinde oynayacağımız maçtan daha önemlisi, cumartesi günü evde oynayacağımız lig maçı.

"SÜRPRİZ OLAN BİR ŞEY YOKTU"

Rakibin oyunu beni şaşırtmadı. Her maçlarını izlemiştim. Son maçlarını Celta Vigo'ya karşı aynı takımla oynadılar. İyi takımlar. Farklı dinamikleri var. Onların farklı dinamiklerini en iyi şekilde çalıştık. Bir problem yaşamadık. Yapısal anlamda yaptıklarına çözüm bulduk, bulamadığımız bir şey yoktu. İyi, şiddeti yüksek bir maç oldu. İki takım da turun ilk devresini kazanmak için elinden geleni yaptı. Sürpriz olan hiçbir şey yoktu.

"SONUÇ FARKLI OLACAK"

Maçın nasıl olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama dürüstçe şunu düşünüyorum, sonuç farklı olacak. Lille, Kadıköy'de defans yapmayacaktır, çünkü doğalarına aykırı. Biz nasıl burada futbol oynadıysak evimizde de oynayacağız. Fark şu olacak, 40 bin itici gücümüz olacak. Bunun da önemli bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Kendi takımımı da beğendim bugün, yaptığımız hatalar dışında. Pozisyonlar ürettik, kaçırdık. Hatalarımızdan bazıları da buydu. Yediğimiz goller kendi kalemize değil çünkü çarpmaydı. Öncesinde hatalar yaptık. Taçtan top kaybı yaptık, top kaybedip gol yedik. Turu tersine çevirebileceğimize inanıyorum. Geride olmaya alışkınız. Sonucu değiştirmeye alışkınız. Kadıköy'e Lille'i bekliyoruz şimdi. Ancak, rövanşı unutup lig maçına odaklanacağız."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (10)

BOZKURT_07 null:

benim korkum su koskoca dünya yıldızı teknik direktörü bizim türk futbolu yüzünden hiç etmeyiz inşallah ... adam işinin en iyilerinden birisi takım oyniyamiyorsa adam ne yapsın bakalım rövanşta ne olcak

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Mustafa Gök:

İyi işleyen Ferdi önde tadic sol ikiliyi bozup maximini oynattın adam hiçbir şekilde defansa yardım etmedi soldaki aksiyonu tamamen bitirdi. Krunic saplantısını hiç anlamış değilim. Sağda osayi irfan la neden yok kafayı yiyecem. Fenerbahçe’nin ofansta sorunu yok Fenerbahçe’nin defans ve topu oyuna sokacak çok iyi bir altı numaraya ihtiyacı var önde baskı yapan takımlara karşı zorlanıyoruz çok kolay gol yiyiyoruz

24
10
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Mehmet Yaşar Çiçek:

düşünsenize morinho gibi bir hocaya muhalefet eden bi taraftar var hani bi tık daha üstü guardiola, acaba senin düşündüklerini o algılamadımı acep

yanıt7
yanıt13
Talip Kabaoglu:

Krunic nasıl 90dk oynar hocaa yaa ben futbolu bilmiyorum

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Emre Alemdar:

Talisca gelsin açık ara şampiyon şampiyon kar Ligi'nde yari final garanti

3
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O Z:

Eski O Z atasözü der ki. "Yenilince bahane çok".

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Git Bi Bak:

Kg var ve üst dediysekte fb yenilsin demedik Kuponlar akıllıcaydı bu gün ben kumara bakarım Fred mi gelir tavuk mu yumurlar yumurtadan tavuk mu çıkar anlamam

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Yasin Gönül:

Bi tane 6/8 numara lazım sağ ön oyuncusu lazım irfanın orta sahaya dönmesi lazım rakip çok hızlı geliyor orta sahamız yok kruniç eksik oynatıyor çok sorun var çok, öyle bir kadro kuracağız ki diyordu ali bey hale bak

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2
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Sebahattin Yakar:

buda basladl futbolcu suçlamaya 5 maç sonra yollarlsr

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man over:

Bu kadroya çok net ortasaha lazım.Fred 2 maç kaçırsa 6 puan kaybeder şampiyonluğu verirsin.

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