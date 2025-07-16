Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yeni transfer Jhon Duran hakkında gündeme düşen bir iddianın ardından resmi bir açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE O İDDİALARI YALANLADI

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemenciler, Mourinho'nun Jhon Duran'a söylediği iddia edilen o sözlerle ilgili açıklama yaparak, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz'e ulaşmıştır!" dedi.

NE OLMUŞTU?

İspanyol basınından Marca, Jose Mourinho'nun Portekiz kampında basın mensuplarına açıklama yaparak "Jhon Duran'ın ilk idmana çıkmaması büyük saygısızlık. Burada net kurallar var ve bunlara uymayan herkes sonuçlarına katlanacak. Eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağız." sözlerini sarf ettiği iddia edilmişti.