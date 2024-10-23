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Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığını duyurdu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin son durumu hakkında konuştu. Mourinho, Oosterwolde'nin sezonu kapattığını duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Manchester United maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin son durumu ile ilgili de konuştu.

"SEZONU KAPATTI"

Oosterwolde hakkında konuşan Mourinho, "Jayden için olumlu değilim. Bu sezon maç oynamasını beklemiyorum. Mayıs ayında birkaç maç oynarsa bu benim için ekstra olur ancak pek iyimser değilim. Ligde elimizde Kostic ve Levent var ve onlarla devam etmemiz gerekiyor. Zor olacak ama içinde bulunduğumuz durum bu" dedi.

Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığını duyurdu
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Manchester United Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (4)

Berk Tasmalı:

Ferdiyi gönderdiniz Osterwolde de sakatlandı hadi sol bek bulun şimdi!

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Ser_hat:

Kılıfı bulmuş morhinyooo

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Hayri:

tuh butun plan oskarın üzerine kurulmuştu bir adam gitti takım çöktü buyuk talihsizlik bu kafa ile mi 3 kulvarda yarışıyorsunuz siz ,borç olarak kenarda oturan hakim ziyehsi versinler veya berkantı da alabilirsiniz kerem demirbay var o da yedek batsuayi var çok bilmişlikten satıp yerine oyuna giremeyen cenk tosunu aldınız ya valla sizi içerden sabote edenler var galiba

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Erdinç erbay:

O yine çabuk döner

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