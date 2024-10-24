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Jose Mourinho, İngiliz kanalında Fenerbahçe'nin şampiyon olamama nedeni açıkladı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları maç öncesinde İngiliz kanalına verdiği röportajda sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de son on yıldır şampiyon olamamasının sebebinin hakem kararları olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direkötörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Manchester United karşılaşması öncesinde İngiliz kanalı TNT'ye röportaj verdiği röportajda Türkiye'de Fenerbahçe'nin hakem kararlarından ciddi şekilde sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

"SÜPER LİG'DE O GOLÜ SADECE FENERBAHÇE YERDİ"

Samsunspor deplasmanında skorun 2-2 olduğu sırada İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını söyleyen Jose Mourinho "Son maçımız 2-2 berabere bitti! Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe! Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı" ifadelerini kullandı.

"10 YILLIK ŞAMPİYONLUK HASRETİNİN SEBEBİ HAKEMLER"

Açıklamalarına devam eden Jose Mourinho "Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var" diyerek sarı-lacivertlilerin hakem kararlarıyla şampiyonluk yarışlarında engellendiğine vurgu yaptı.

Jose Mourinho, İngiliz kanalında Fenerbahçe'nin şampiyon olamama nedeni açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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