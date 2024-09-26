Jose Mourinho'dan galibiyet sonrası bomba sözler: Dalga geçemezsiniz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 2-1 yendikleri Union Saint- Gilloise maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIYI BEĞENDİM"

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim.

"FUTBOLDA DALGA GEÇEMEZSİNİZ"

2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz.

"ÖN BASKILARINI KIRMAKTA ZORLANDIK"

İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde yaptık, onlar da önde baskı yaptı. Onların önde baskısını kırmak kolay olmadı. Arkadan her kısa oyun kurduğumuzda bizi hataya zorladılar. Uzun top oynadığımızda ise En-Nesyri zorlandı, çünkü Burgess 2 metre boyunda. İki kanattan yeteri kadar etkili gelemedik. İlk golden sonra bu durum değişti. İkinci yarıya çok çok iyi başladık. Hem içeride hem dışarıda iyi pozisyonlar ürettik. Görmüş oldukları kırmızı kart, biraz yazık oldu. 2-0, bir kişi üstün oynamaktan daha iyi olabilirdi. Maçın bittiğini düşündük ama maç hakem düdük çalınca bitiyor. Kontrolü kaybettik, rahat davrandık ve son dakikaları kendimiz için zora soktuk.

"SADECE 2 MAÇ KAYBETTİK"

- Fenerbahçe rakiplerine çok fazla şut fırsatı veriyor. Mourinho'nun istediği oyunu ne zaman sahada göreceğiz?

Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik, Lille ve Galatasaray. Sizin anlattığınız biçimde bakınca çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Daha iyi olabilmek için her gün çalışıyoruz."

"MOURINHO'NUN EFEKTİ KUPALARDIR"

-Mourinho efektini hala göremedik. Ne zaman görürüz? Bazı futbolcuların vücut dilinde negatiflik sezinliyorum. Sizce böyle mi, böyleyse nedeni nedir?

Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylülde kazanılacak kupa yok çünkü. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım; sadece Tottenham'da kazanamadım, çünkü kupa finalinden 2 gün önce kulüpten ayrıldım. Dolayısıyla her kulüpte yarattığım Mourinho efekti, kupalar kazanmaktır. Üzgünüm. Eylül ayında bunu yapamayız.

"DANS YARIŞMASINDA JÜRİ DEĞİLİM"

Ben vücut dili uzmanı değilim. Futbolun duygusal tarafının farkındayım. Bazı oyuncular baskının üstesinden daha iyi gelebilir. Bazı kültürler zorlukların üstünden gelmenize yardımcı olabilir, bazı kültürlerde sizi aşağı çeker. Stadyuma da teşekkür ediyorum. Çoğu durumda oyunculara destek verdiler. Bu maçın iki tarafı vardı; bir tarafı Avrupa Ligi; ikinci tarafı önemli bir mağlubiyetten sonra ilk maçın zorluğuydu. O maçtan sonra birazcık insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir haftadır. Ben vücut dili uzmanı, dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü iyi bilirim.

"EN-NESYRI POZİTİFTİ"

En-Nesyri'nin performansı, takımın performansı gibiydi. Harika değildi ama pozitifti. Takım da harika değildi ama galip gelmek için yeterliydi. En-Nesyri yeterli katkıyı verdi. Daha sonra Dzeko'yu taze bir şekilde oyuna sokabildik. Dzeko'nun oyunda olduğu süreç, topu tutması gereken süreçti. En-Nesyri'nin gol atmasını istiyoruz. En-Nesyri de gol atmak istiyor.

"BENİ CEHENNEME ATMAK İSTEDİLER"

Taraftarların düşünce yapısında gazetecilerin etkisi var, iş yapış şeklinizin alakası var. Değişmesi gereken sizlersiniz belki de. Ben çok çalışıyorsunuz. Siz kaç saat çalışıyorsunuz bilmiyorum, ben günde minimum 12 saat çalışıyorum. Vakit kaybetmemek için tesislerde yatıyorum. İstanbul çok güzel şehir ama ben buraya tatile gelmedim. Buraya çalışmaya geldim. Kulüpteki herkes bu şekilde yapıyor. İyi bir çalışma ortamımız var. Ben her zaman insanlara şunu aşılamaya, anlatmaya çalışıyorum; zaman zaman başarılı olurum olmam; işler iyi gittiği zaman aya çıkmazsınız, kötü gittiği zaman cehenneme gitmezsiniz. Benim felsefem bu. Ben çok çalışırım. Aya da çıkmayın, cehenneme de gitmeyin. Aya çıkmayı çok istersiniz ama çok uzak. Bazen cehenneme itmeye çalışırlar, insanlar cehenneme gitmemek için çok çalışırlar. Ben 26 kupa kazandım, 5.5 Avrupa kupası kazandım. Buçuk diyorum, çünkü benden bir Avrupa kupası çalındı, bunu hiç unutmam. Bunları başarmanın sebebi çok çalışmam. Fenerbahçe'de de çok çalışıyorum. Ben ve kulüpteki herkes çok fazla çalışıyoruz."