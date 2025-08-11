Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu Feyenoord rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'EV SAHİBİ İÇİN ETKİLİ BİR DURUM'

Oynanacak zorlu maç ile ilgili açıklama yapan Mourinho, "İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum." dedi.

'TURUN EŞİT OLDUĞUNU DÜŞÜYORUM'

Tur hakkında şansların eşit olduğunu söyleyen Mourinho, "Ben hala turun %50-50 EŞİT olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var." ifadelerini kullandı.

'SADECE 1 DAKİKASINI İZLEDİM'

'Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu? Hakem performansını nasıl buldu?' şeklindeki soruya cevap veren Mourinho, "Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için. Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor." yorumunda bulundu.

'DURUMU İSMAİL'DEN DAHA İYİ'

Takımdaki sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgi veren Mourinho, "Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. En kısa sürede iyileşip bu maçta hazır olmak için çalıştı. İsmail, ondan daha sonra sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında ama bizim için kulübede bir opsiyon. Onların ikisinin de geri dönmesi güzel. Yarın ilk maçtaki oyuncuların aynısı ve Talisca ile İsmail olacak elimizde." sözlerini sarf etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun olası transferi hakkında da yorum yapan Portekizli çalıştırıcı, "Kendisi Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar daha çok Portekiz Ligi'ni izliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu." dedi.