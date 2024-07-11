Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti

Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonu EURO 2024'teki performansıyla taçlandıran Ferdi Kadıoğlu için birçok dev kulübün yanı sıra İtalyan ekibi Juventus da takas formülüyle devredeydi. Sarı-lacivertliler, Ferdi için kararını verdi.

MOURINHO VETO ETTİ

Fenerbahçe'nin Weston McKennie'ye olan ilgisine karşın Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edilen İtalyan devine kötü haber geldi. TeamTalk'un haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılışını veto etti. Dış basın haberi "Mourinho anlaşmayı mahvetti" ifadesiyle verirken Portekizli hocanın, Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda tutulmasını istediği ifade edildi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASIYLA KAPIYI KAPATMIŞTI

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Milli Takım'da oynayan Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydin satılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen soruya "Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi" sözleriyle yanıt vererek Ferdi'nin olası ayrılığına kapıyı kapatmıştı.

DAHA ÇOK TALİBİ VAR

Performansıyla birçok takımın transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen takımlar arasında İngiliz devleri Liverpool ve Arsenal'in yanı sıra başka bir Premier Lig ekibi Brihgton da yer alıyor.

FERDİ'Nİ FENERBAHÇE KARİYERİ

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer oldu. 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde 199 maça çıktı ve 17 gol, 22 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Ferdi'nin sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan milli yıldız, A Milli Takımımızın, çeyrek finalde elendiği EURO 2024'te 5 maçta da ilk 11'de forma giydi.