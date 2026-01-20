Jose Mourinho'dan Rafa Silva sorusuna olay cevap

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho, Beşiktaş'tan eski kulübü Benfica'ya dönmesi beklenen Rafa Silva ile ilgili gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.

''RAFA'YI İSTİYOR MUYUZ BİLMİYORUM''

Rafa Silva'nın olası transferi hakkında gelen soruyu yanıtlayan Mourinho, ''Rafa'yı istiyor muyuz, transfer edecek miyiz yoksa etmeyecek miyiz bilmiyorum. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır hepiniz biliyor olmalısınız. Ben sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok." dedi.

"BİR FİNAL DEĞİL''

Juventus maçının final olmadığını ancak puana ihtiyaç duyduklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, "Juventus ile oynanacak maç bir final değil, hepsi gibi bir maç. Puan durumuna ve genelde tur için gereken puanlara baktığımızda Benfica'nın puanlara ihtiyacı olduğu açık. Üç mü, dört mü, beş mi gerektiğini bilmiyorum. Eğer beraberlik yeterli olsaydı, psikolojik olarak bazı zincirlerimiz olurdu. Ama yok. Kime karşı ve nerede oynadığımızı gayet iyibiliyoruz. Kazanmaya çalışacağız. Sonrasında son maçta neye ihtiyacımız olduğunu hep beraber göreceğiz." sözlerini sarf etti.