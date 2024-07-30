Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 2-1 kazanarak tur atladıkları Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Mourinho, bir üst turdaki rakipleri Lille'i de değerlendirdi.

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"BU ŞARTLARDA ÇALIŞMAK ZOR"

"Aslında bu dönemde her şey önemli. Mükemmel senaryo, bütün oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı durumda oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Ferdi, sadece 5-6 idman yaptı ama 80 dakika oynadı. Maçın zor olacağını biliyordum, dün hayatta kalmalıyız demiştim. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattılar. Sakin kaldık. 1-1'den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık.

"ÇEKİŞMELİ BİR KADRO İSTİYORUM"

Dün basın toplantısında söyledim, ben dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Eğer kupalar için savaşmak istiyorsak takımın üst düzey olması lazım. Elimizde pek çok çözüm olmalı.

"DAHA MUTLU OLAMAZDIM"

Bir oyuncunun her maç oynaması imkansız. Şu anda da elimde 3 tane üst düzey forvet oyuncusu var. Güçlü oyuncular. Elimde olan forvetlerden daha mutlu olamazdım. Çift forvet oynamamız da mümkün olabilir. Vaktimiz olduğunda da bunu da deneyeceğiz.

"LILLE ZOR BİR KURA ÇEKTİ"

Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarından itibaren Lille'i çalışmamız gerekiyor. Yarın 2 saatliğine havuz başında dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Türk takımlarının Alman, Fransız gibi takımlara karşı zorlanmalarını anlıyorum. Türk takımlarının biraz kura şansının olması gerekiyor, bu turda bizim için bu geçerli olmadı. Ancak Lille için de şanslı bir kura olmadı. Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil.

"İKİNCİ YARIDA GÜÇLÜYDÜK"

Atmosfer gerçekten harikaydı. İlk yarıda çok iyi değildik ve bu anlarda büyük destek beklemezsiniz ama taraftarımız bizi destekledi. Sadece 1-2 anda belli bir oyuncuya bazı tepkiler vardı. Bu tarz tepkiler olduğu zaman bu tepkileri hepimize yapılmış gibi hissediyoruz. Biz bir takımız. Taraftara saygı duyuyorum, bu futbolun bir parçası. Onlardan bir şey isteme şansım varsa herkese destek olmalarını istiyorum. Bugün harika bir atmosfer vardı, zemin iyileşmişti. Kısa süre önce zemin çok iyi değildi. Maç zor geçti ve Fred'i de çıkarmak zorunda kaldık. Uzatmalara gitme imkanı olan bir maçta oyuncu değişikliklerinizi erken kullanmak istemezsiniz. İkinci yarıda güçlüydük. 1-1'den sonra rakip bir şey yapamadı. Yedekten giren oyuncularımız iyi katkı verdiler. Dün basın toplantısında 'Hayatta kalmalıyız' demiştim ve bunu başardık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız.

"KAZANMAK DEĞİL, TUR İSTİYORUM"

Her maçı kazanmak istemiyorum, tur atlamak istiyorum. Maç 1-1 bitseydi de mutlu olurdum. Benim sayemde değil, oyuncularım ve taraftarlarımız sayesinde kazandık. İyi bir takıma karşı oynadık ve bazı dinamikleri değiştirdiler bize karşı. Onlara Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum.

"RAKİBİN HAKKINI VERMELİYİZ"

Livakovic bugün maçın 2-0'a gelmesini engelledi. Bugünkü galibiyette anahtar oyunculardan biriydi. Krunic takımın en kötü olduğu dönemde sahadaydı. Devrede bir oyuncu ve taktiksel değişiklik yaptık. Krunic'in performansını bireysel olarak değerlendirmem çünkü ilk yarıda takım olarak kötüydük. Lugano ise çok iyi bir ilk yarı oynadı. Bu durumlarda rakibin hakkını vermeniz gerekir."