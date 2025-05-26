Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de 4-2 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bugün iki maç oynadıklarını dile getiren Mourinho, "Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik." dedi.

GELECEKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Jose Mourinho, maçın ardından geleceğine dair gelen, "Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?" sorusuna cevap vererek, "Başkanımız bana güveniyor bunu daha önce de televizyonda söyledi." cevabını verdi.

Portekizli teknik adam son olarak, "Başkan, birkaç hafta önce katıldığı televizyon programında takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa bu bana söylenmedi." şeklinde konuştu.