Jose Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Ben şeytan değilim

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Chelsea maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"SAHADA GEÇMİŞİN ÖNEMİ YOK"

Eski takımı Chelsea ile ilgili konuşan Mourinho, "Chelsea benim hayatımın bir parçası, ben de onların hayatının bir parçasıyım ama sahada geçmişin bir önemi yok. Önemli olan sadece kazanmak." dedi.

''BU İŞİN BİTTİĞİNİN İŞARETİ''

Geride bıraktığımız günlerde yaptığı "Evde kalsaydım, ailemin tadını çıkarsaydım, Londra'da yaşasaydım, ailemi Portekiz'e getirseydim Benfica'da çalışmaktan daha fazla para kazanırdım." açıklamasına açıklık getiren Portekizli teknik adam, "Bir gün antrenman yapmaktan ya da kaybetmenin üzüntüsünü hissetmeden uyanırsam, bu işin bittiğinin işareti olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BEN ŞEYTAN DEĞİLİM''

Kendisi hakkında özeleştiri yapan Mourinho, "Biraz provokatör olabilirim ama asla şeytan değilim. Dahi değilim. Her zaman takımın bir parçası olduğumu, oyuncuların benden daha önemli olduğunu ve onlara yardım etmek için orada olduğumu hissettim." sözlerini sarf etti.