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Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler

Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor galibiyetinin ardından karşılaşmanın VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı sert bir dille eleştirdi. Mourinho, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçının ardındançarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, özellikle karşılaşmanın VAR hakemi Atilla Karaoğlan için çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"MAÇIN ADAMI ATİLLA KARAOĞLAN"

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz!

"İNANMAMIŞTIM, SÖYLENENDEN DAHA KÖTÜYMÜŞ"

Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz.

"BİLSEYDİM FENERBAHÇE'YE GELMEZDİM"

Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim.

"KAHVE Mİ İÇİYORSUN?"

"Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli."

Mourinho, alkışladı ve 'Biz temiziz' diyerek sözlerini noktaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıVeysel null:

Bunların ağlamalarından gına geldi beee bu kadar da rezil etmez kendini bir insan. Koca morinyo yu bile kendilerine benzettiler. Cidden ağlamalarından gına geldi artık şampiyon belli zaten şampiyon Galatasaray ama yine de ligi şu an bitirip kupayı bu ağlak feneve verin de şu ağlama sesinden kurtulalım yaaa. Ya böyle yapın ya da emzik takın şunların ağzına. Cidden artık bu ağlamalardan bıktık ;) hahahahaha

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Haber YorumlarıOkanıl Buzdağ:

vicdan merhamet kalmamis ülkemin her yerinde 4 5 7 avrupa kupası kazanmış adam turk futbolu için neler gördü neler konuştu hepsi gerçek sistem fetosaraya çalışıyor

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Haber YorumlarıSemih Coşkun:

Memleketin herşeyi mi kokuşur, cimbomlu olmayan hakem bulamayınca, 12 maç yönetmiş hakem buldular.ama Var hakemi bulamamışlar

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Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe hakemsiz maç kazanamıyor çıkan sonuç bu

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Haber YorumlarıHako Sanane:

Karaktersizliğinize nazar boncuğu takın. Zira şeref(siz)liğinize nazar değebilir. Ali Koç , Mert Hakan yetmedi. Şimdide Acun ve Morincik başladı. Trabzonun sayılmayan golündeki sıkıntıyı bana izah edin. Bu arada Trabzonsporuda eleştirmem gerekiyor. Hamsimisiniz siz? 2-1 önde iken neyden korktunuzda 2-3 geriye düştünüz? Taraftarın soluduğu nefese yazık

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Haber YorumlarıErkan Dag:

fener in kadrosuna bak birde Trabzonspor un hala hakemden meded umuyorsun Trabzonspor amatör takım olmuş

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Haber Yorumlarımustafa demir:

Acun'un algısı başarılı oldu Trabzon'un gölü boşa gitti hala agliyor fenerliler .

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Atilla Karaoğlan gerçekten KARA bir şahsiyet. Yönettiği FB maçlarına ve kaybettirdiği çok kritik puanlara bakıldığında Selçuk Dereli , Bünyamin Gezer vb. tiplerin varisi bir hakem olduğu nettir. Bunlar nasıl insan içine çıkabiliyor anlamak güç gerçekten.

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Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

Sevgili GS lılar ,FB nin son derece kötü bir kadrosu var. Futboldan ,transferden anlamayan paralı yöneticileri var .Ama her şeye rağmen operasyon çekilmesini ,belki bir yanlışlık olur diye, puan farkının ,üst akıl ile korunmaya alınmasını hazmediyorsanız, ve bu sizi mutlu edecekse buyrun şampiyon olun...

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Haber YorumlarıHakan Ucan:

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