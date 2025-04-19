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Jose Mourinho Brezilya'dan gelen dev teklifi reddetti

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Brezilya Milli Takımı'ndan teklif aldığı ve anında reddettiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin antrenörü Jose Mourinho için Brezilya Milli Takımı iddiası gündeme gelirken tecrübeli çalıştırıcıdan bu teklife yanıt geldi.

TEKLİF YAPILDI

İngiliz gazeteci Duncan Castles Portekizli hoca için bambaşka bir iddia gündeme getirdi. Habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ederken Mourinho'yu gündemine aldı.

REDDETTİ

Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile temasa geçti ve teklif yaptı ancak Jose Mourinho, Brezilya'dan gelen bu teklifi anında geri çevirdi.

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Jose Mourinho Brezilya'dan gelen dev teklifi reddetti
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerman genç :

Dev Tazminatı alsın o zaman Evet der Dev teklife durun 30 milyon euro alacak FB den

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