Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
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Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tribündeki bir taraftarın 'Jose!' diye seslenmesine tepki vermedi ancak 'The Special One!' hitabına dikkat kesildi. Mourinho'nun bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisini 'Special One' olarak tanımlayan Mourinho'nun bu anı, gündem oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç izlediği sırada yaşanan bir anla sosyal medyanın gündemine oturdu. Tribünde oturan bir taraftarın "Jose!" diye seslenmesine tepki vermeyen Portekizli teknik adam, aynı kişi bu kez "The Special One!" diye hitap edince başını çevirip dikkat kesildi.

GÜNDEM OLDU

O anlarda Mourinho'nun, sesin geldiği yöne bakarken bir yandan da elini kulağına götürerek telefonla arama taklidi yapması dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Mourinho, yıllar önce İngiltere'de yaptığı bir basın toplantısında kendisini "Special One" (Özel Biri) olarak tanımlamış, bu unvan zamanla adeta lakabı haline gelmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Seyi deneyin birde "A.shole" deyin bakalim donecek mi?

Yorum Beğen12
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