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Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçını 3-1 kazandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Selçuk İnan'dan övgüyle bahseden Mourinho, "Eyüpspor ve Başakşehir maçları zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak" dedi. Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş maçının da her zaman derbi olduğunun altını çizdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı 3 Türk teknik adam için övgü dolu sözler sarf etti.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"SELÇUK İNAN ÇOK İYİ"

"Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar.

"OĞUZ AYDIN'DA BÜYÜK FARK VAR"

İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor.

BEĞENDİĞİ 3 TÜRK TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak.

"GIO'YA YAPILANI BANA YAPMAYIN"

Biraz hakkımı teslim edip bana zaman verin. Van Bronckhorst'a yapılan şeyi bana yapmayın. Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz. Biraz süre verin. Bırakın çalışayım.

"GALATASARAY'IN KONUŞMASI SAÇMA GELİYOR"

Galatasaray tarafının konuşması bana saçma geliyor. Haftalar geçtikçe neler olduğunu biliyoruz, dünkü maçta da neler olduğunu biliyoruz. Ekstrem bir baskı yapma oluşturma kültürlerine alışıkları. Selçuk İnan ve Gaziantep FK Başkanı konuştuysa, kendi maçlarını konuştular. Ben hakemin skora etki ettiğini düşünmüyorum. Bu hafta bana sürpriz olmadı. Bu ligi takip ediyorum. Arda Turan ve Selçuk İnan, sonuç almak için oynuyorlar. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için, eminim ileride Galatasaray'ı çalıştıracaklardır."

Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

jose mourinhio kalitesini her geçen hissettiriyor kariyeri belli fenerbahçede büyük ışleri yapacak inanıyoruz mourinho teşekkürler rakip takımlar kıskançlık krizine girdi beyler uyanın karşınızda kim var fener getirirse dünyanın en iyi teknik drektörünu getirir ....biz öyle çimler uzundu yok su içti gibi takıntılari olmayan fenerbahçe'yiz ...6sarsylılar gibi sahte penaltı için rakip temas bile etmeden 6 takla atmayız çıkar oynarız

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Ulaaan Zübbbe Jose Manchester Macinda Yedigin Kirmizi Kart Sonrasi Avrupa Arenasini Hatirladin Sonraki UEFA Maclarinda Uslu Uslu Pissirkca Kulübeden Disari Adimini Bile Atmazken Bu Hafta Bakiyomda Yeniden FENEVRASYON Liginde Kenardan AT KOSTURUYORSUN Nasilsa Lig TFF Fenevin Hakemlerinin Emrinde

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Şimdiden yol yapıyor rakipleri överek yumuşatıyor ki maça asılmasınlar :D

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Eğer berabere bitseydi maç bu lafları söyleyecek miydi? Hakem baskısı ve algı yöntemiyle işi götürüyor. Bakalım ömrü ne kadar sürecek?

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