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Jose Mourinho, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Avrupa'nın diline düştü

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de 1-0 yendiği dev derbi Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Atılan manşetlerde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için kullanılan ifadeler dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Chamberlain'in golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç Avrupa'da geniş yankı bulurken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için de çarpıcı ifadeler kullanıldı.

İŞTE ATILAN MANŞETLER

  • OJogo: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir.
  • Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yaptı.
  • Record: Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir.
  • Tuttomercato: Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir.
  • AS: Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha.

    2 DERBİYİ DE KAYBETTİ

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı, ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1'lik skorla boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanında da 1-0 mağlup olarak puan çıkaramadı.

    İLK 5'TEKİLERE KARŞI SADECE 2 PUANI VAR

    Öte yandan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 5 sırasında yer alan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Göztepe'ye karşı sadece 2 puan çıkarabilidi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor ve Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

    Jose Mourinho, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Avrupa'nın diline düştü
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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