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Jose Morais: 'Artık lige odaklanacağız'

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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trabzonspor'a elendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın artık lige odaklanması gerektiğini vurguladı. Morais, basit hatalar sonucu belirlediğini ve ligdeki zorlu maçlara hazırlandıklarını söyledi.

- Jose Morais: "Artık lige odaklanacağız"

TRABZON - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, artık lige odaklanacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak elenen Bodrum FK'da Teknik Direktör Jose Morais, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Morais, skoru basit hataların belirlediğini belirterek, "Biz de takım olarak iyi oynadık. Bazı basit hataların sonucu belirlediğini düşünüyorum. Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik sonuç bizim adımıza iyi olabilirdi. Belki yarı finale biz çıkabilirdik. Artık yapmamız gereken lige odaklanmak ve önümüzde zorlu maçlar var. Takım olarak bu maçlara hazırlanıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız" dedi.

Jose Morais: 'Artık lige odaklanacağız'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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