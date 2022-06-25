Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe farka koştu! Yeni transfer hazırlık maçına damga vurdu

Fenerbahçe hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisler'inde Tirana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.

FENERBAHÇE'DEN FARLI TARİFE

Tirana karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin asistinde 9. dakikada Mergim Berisha ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken sarı-lacivertlilerde yine Lincoln'ün asistinde 53. dakikada Novak topu ağlara gönderen isim oldu. 84. dakikada Pelkas ve 88. dakikada Samatta ile farka koşan Fenerbahçe mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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