Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe farka koştu! Yeni transfer hazırlık maçına damga vurdu - Haberler

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe farka koştu! Yeni transfer hazırlık maçına damga vurdu

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique yaptığı 2 asistle yıldızlaştı.

Fenerbahçe hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisler'inde Tirana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe farka koştu! Yeni transfer hazırlık maçına damga vurdu

FENERBAHÇE'DEN FARLI TARİFE

Tirana karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin asistinde 9. dakikada Mergim Berisha ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken sarı-lacivertlilerde yine Lincoln'ün asistinde 53. dakikada Novak topu ağlara gönderen isim oldu. 84. dakikada Pelkas ve 88. dakikada Samatta ile farka koşan Fenerbahçe mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe farka koştu! Yeni transfer hazırlık maçına damga vurdu

Haberler.com - Spor

Mergim Berisha Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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